升官不順先驅邪？花蓮吉安分局傳找乩童、貼符咒淨化 基層警：不務正業

花蓮吉安警分局近日傳出疑因前4任分局長仕途不順，3人遭降調警務參，另1人平調，都無法順利升官，竟找來乩童在警局內舉行淨化儀式，還在樹上貼符咒作法，基層痛批「不務正業」；警方回應是廟方義務協助祈福，與分局長是否升官無關，花費都符合規定。

吉安警分局前任分局長林俊廷到職不到1年，上月突調基隆擔任警務參，林俊廷的前任吳思翰則因被議員點名「勾引人妻」，儘管他發聲自清絕無此事，仍被降調。

更早兩位分局長陳蔚文、康健浚，前者降調、後者也僅是平調沒有升官，也就是說，吉安警分局從2021至今歷任5位分局長，除了剛到任的陳盈元，前4人均未升官。

近來傳出上任才1個月的分局長陳盈元，找來乩童在分局內舉行「淨化」儀式，還到分局停車場1棵樹前作法，還在樹上貼符咒要安靈保平安，樹木周邊並用交通錐拉起封鎖線。

基層員警對此作法相當不以為然，指前幾任分局長升官不順，有的是私德問題，也有人被檢舉和黑道聚餐喝酒、或是勤務不落實，根本是個人問題，卻找來乩童「抓鬼」，根本是怪力亂神、不務正業。

警方出面表示，是為了祈求工作順利，協調在地信仰中心聖南宮舉行祈福義式，與分局長升官順不順利沒有關係，水果祭品由分局購置，花費都符合規定，廟方是義務協助；至於把樹圍起來，是因為有符咒怕被碰觸，才圍起來。

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