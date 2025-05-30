超優秀獲頒模範警察 他從警36年連36年甲等無任何懲處
台東警察分局第四組警務佐吳關志，迄今服務逾36年，長年在警政崗位上不僅考績36年來都為甲等，也未任何懲處紀錄，榮獲內政部警政署第61屆模範警察殊榮。他說，當警察就要謹守本分。
「好好做好工作就對了。」吳關志低調地說，比他優秀的警務人員很多，只是自己比較幸運一點，受到大家照顧，其實他當警察至今到哪裡一直謹守本分，保持對工作熱忱，樂在其中罷了。
全國各警察機關、學校，推薦逾百位警察人員參加警政署第61屆模範警察甄選，過程競爭激烈，經過嚴格評審，計28位榮膺全國模範警察殊榮，其中包括台東警察分局第四組警務佐吳關志。
分局長陳宏平表示，吳員自民國80年2月調任該分局以來，任職期間工作認真負責、廉潔自持，對上級交辦任務均全力以赴、圓滿達成，迄今服務逾36年，歷年考績皆甲等，且無任何懲處紀錄。
另近5年內更積極參與各項勤務與業務，包括治安調查、情資蒐整及錄影監視系統維護等重點工作，皆展現高度效率與專業，深獲肯定。此次榮獲全國模範警察殊榮，實至名歸。
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