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端午連假首日南迴公路順暢 綠島估湧逾4300人次

中央社／ 台東縣30日電

今天是端午節連續假首日，台東地區主要聯外道路南迴公路截至中午車流順暢，離島綠島估湧入遊客逾4300人次。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正告訴中央社記者，端午節3天連假，部分返鄉民眾及遊客昨天下班後提前出發到台東，紓解今天的車流量。截至今天中午，台東縣政府設置在南迴公路多良火車站及金崙大橋的即時影像顯示，未出現車流壅塞情況。

公路局南區養護工程處表示，台9線南迴公路路段今天上午車流狀況正常，無壅塞情形。

客輪業者、長杰航運總經理陳忠生接受媒體聯訪時指出，今天上午綠島湧入大批遊客，客輪班班客滿，今天往返綠島航班，正常班次加上加班船次總共有28班次，訂票的有4362張，但會有增加或減少，再加上空運，預估湧入4300人次。

綠島 台東 南迴公路

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