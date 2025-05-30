防營養午餐出包 基隆跨縣市稽查

基隆市學校營養午餐食安問題再引發家長關注，近來民代指控不同學校「小強」、小石頭、毛髮、玉米蟲等異物頻頻出現，基市府為因應夏日較多蟲體異物，昨啟動團膳廠商跨縣市稽查訪視，未來預計每月不定期無預警查察，協助輔導廠商將備餐環節強化精進，直至異物情形下降穩定。

民進黨議員陳宜、張顥瀚、曾怡芳等指近來不同學校、不同廠商營養午餐頻出現異物，影響學生食安引發家長疑慮，包括有出蟑螂、石頭、毛髮、蟲蟲等異物，要求市府好好為食安把關。

教育處長徐嬿立表示，每年2次稽查訪視，今年4月已完成全市學校團膳廠商稽查訪視。學校午餐異物依不同種類可分為源頭食材夾帶、烹煮過程掉落、運送過程掉落或學校運送用餐過程掉落等，經調查目前異物發生狀況多數為外縣市廠商。

教育處昨依學校與廠商契約到廠訪視，邀請HACCP食安專家、午餐委員等共同前往，並聯繫當地衛生主管機關協助稽查有無相關缺失，期盼透過訪視稽查，優化供膳品質。

教育處說，餐食異物防範涉及供應鏈上、下游、學校環境、人員管理等多面向環節，市府設立學校午餐自治條例、成立午餐輔導會等，並已提升違約金至每點2000元等多項措施加強改善。