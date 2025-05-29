台鐵東部優惠遭批敷衍 台東縣府不排除集結民眾北上發聲

台鐵票價預定6月23日起調漲，東部調漲幅度大、鐵路品質堪憂，引發地方不滿，台鐵今發布東部優惠案採「會員送點數」東部居民嘩然、怒批「敷衍」；台東縣政府直言，台鐵北迴南迴事故不斷，沒有完整改善計畫、沒有安全回家的路，縣府不接受漲價及現今方案，不排除集結縣民北上抗議。

縣府發新聞稿表示，台東人不像西部縣市有高鐵、客運等多元交通運具，台鐵是台東人北上南下最重要的交通運具，台東人對台鐵依盼極高，也支持台鐵提升旅運品質，調整票價政策不是不可行，但前提應先改善南迴、北迴鐵路品質，提供東部人最基本安全、便利需求，台鐵公司能承諾做到嗎？

縣府強調，縣民要求不多，只要一條安全回家的路，但這「安全回家」的卑微要求，僅僅今年5月就讓台東人失望不已，5月中旬接連發生南迴鐵路電車線斷落，及北迴線多次因故停駛，不僅影響花東人安全回家，許多觀光客也因交通受阻退房，這更直接影響台東觀光發展、旅宿業生計。

縣府指出，台鐵公司這次提出的會員累積點數方案，基本上只是敷衍台東人，為累積優惠不多的點數，民眾透過網路APP訂票後，還不能手機取票，必須現場排隊換票，手機APP訂票還限制只有一張，不能幫助家人、孩子訂票，這樣的方案真的比較優惠嗎？只是讓東部人覺得搭火車更麻煩、比過往更不方便。

縣府表示，已多次向台鐵公司表達，「台東人只要一條安全回家的路」，但台鐵公司無法承諾，台東居民無法接受台鐵票價漲價、東部累積點數案，地方不滿抗議聲接連不斷；縣府再次聲明，若台鐵公司無法改善東部鐵路品質，讓台東人搭火車回家提心吊膽，台東人絕不接受票價調漲，縣府不排除集結民眾北上，向台鐵發出東部人最沉痛的憤怒與不滿。