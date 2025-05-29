年底擬全面開放！基隆劉銘傳隧道將通獅球嶺砲台 顧蝙蝠保育採人流總量管制

基隆市定古蹟劉銘傳隧道修復後，市府與軍方協調，軍方同意讓出部分土地讓隧道南口打開，市府正在施做步道串連到獅球嶺砲台，預計今年底可以全面開放參觀，民眾可從隧道走到砲台，但會採取人流總量管制，兼顧隧道內台灣葉鼻蝠哺育期的保育工作，不要影響棲息生態。

文化觀光局表示，清法戰爭後，台灣首任巡撫的劉銘傳著手建造鐵路，劉銘傳隧道1888年動工，因獅球嶺山勢高聳，東半部是硬砂岩，土質結構複雜，山壁開鑿不易，隧道全長235公尺，卻分成7段分別以紅磚、觀音山石等不同材質交錯構築，見證了百年前的施工艱辛。

隧道中段有一個「426」的密碼，讓人好奇探秘，因當年定位不準，因南北兩側同時動工，挖到中央時才發現並非平順形成弧形，南北兩端高度相差了約426公分，重新修正後才使兩端正確銜接。

劉銘傳隧道因年久失修，經市府修復，封閉15年後去年1月重新開放，但只限北口，效果有限。因隧道內約近20隻台灣葉鼻蝠棲息，5到9月為繁殖期及哺育期，為免干擾生態，去年5月起僅開放團體預約導覽參觀。

市議員吳驊珈質疑，劉銘傳隧道在地居民反映，許多遊客到劉銘傳隧道卻發現大門緊閉，預約政策發展不盡人意，劉銘傳隧道可成為基隆觀光亮點，建議串連獅球嶺、崇德路佛祖嶺，成為豐富有趣的文化觀光廊帶，讓更多人能來認識劉銘傳隧道，發揚基隆在地歷史文化。

文化觀光局長江亭玫表示，劉銘傳隧道南口軍方同意柵欄往後移，部分廢棄崗哨也會拆除，市府已從南口興建步道到獅球嶺的平安宮，步行可直通獅球嶺砲台，預計11月完工，劉銘傳隧道預計年底會全面開放。