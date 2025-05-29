批台鐵漲價花東來回補貼僅90元 莊瑞雄要求交通部重擬方案

台鐵昨公告自6月23日起調漲票價，並推出花東會員點數優惠方案，回饋在地居民。民進黨立委莊瑞雄今批評，台鐵宣稱花東居民可享平日最高5倍、假日3倍點數回饋，實際折合約為9.5折優惠，來回票價最多僅少90元。莊提出補貼應直接反映票價上等四大主張，要求台鐵檢討調整方案。

莊瑞雄表示，根據台鐵新制，自強號台北到台東單程票價將自783元調漲至936元；台東到高雄也將從362元調升至485元，漲幅高達20%至30%，在缺乏高鐵、捷運等替代運輸工具的花東地區，鐵路是居民通勤、就醫、就學、返鄉的唯一交通選項，漲價的衝擊不容忽視。

針對政府推出會員點數優惠，莊瑞雄認為，這不是優惠、是敷衍，用點數換未來折扣，解決不了當下立即增加的負擔。台鐵宣稱花東居民可享平日最高5倍、假日3倍點數回饋，實際折合約為9.5折優惠，來回票價最多僅減少90元，連調漲後增加的306元都無法覆蓋一半，這樣對花東居民真的不公平。

莊瑞雄表示，今年3月施政總質詢與4月交通委員會質詢時，他再三提醒交通部與行政院，東部的交通不能以西部的邏輯設計制度，並明確提出應提供立即、有感、無門檻的優惠方式，當時也獲得部會首長正面回應，如今卻僅推出這樣的方案，令人失望。

莊瑞雄指出，本次優惠更排除設籍花東，但目前旅居外地的民眾，也未將身分證字號開頭為「U」與「V」者納入適用範圍，完全忽略學生、外地工作者與返鄉者的實際交通需求。

因此，莊瑞雄提出四點具體主張，包括票價補貼應立即反映在售票價格，改為直接折扣而非點數延後回饋；取消繁瑣門檻，讓設籍花東民眾於現場購票即可享有折扣；補貼金額應重新評估，以實際反映票價調幅；納入旅居外縣市的設籍花東者，不得排除特定族群。

莊瑞雄表示，將與民進黨立委陳瑩共同向行政院與交通部爭取調整方案，要求補貼加碼、制度簡化、對象擴大，讓補貼真正落實到每一位花東居民身上。