不畏逆境力爭上游 台東縣3學子獲2025總統教育獎

教育部公布2025總統教育獎名單，台東縣共3位同學榮獲此殊榮，分別是就讀豐田國民中學的邱奇希、台東體中的林宇涵及關山工商的劉嘉欣。他們皆展現「處逆境而不屈、力爭上游」精神。縣長饒慶鈴高度肯定3位學子面對困境時展現的堅毅與奮發，足為楷模。

縣府教育處表示，邱奇希同學自出生即因腦性麻痺導致行動不便，雙腳無法伸直，須依靠輔具才能站立與行走，盡管身體受限，奇希仍積極參與各項運動與活動，從不因障礙而退縮或放棄。他勇敢面對挑戰，突破身體限制，打破全國身心障礙國民運動會T35級100公尺、200公尺及400公尺賽事大會紀錄，其堅持與成就深具激勵人心的力量，足為同儕典範。

來自單親家庭的林宇涵，生命旅程中充滿挑戰與轉折，3歲時父親因大腸癌病逝，母親獨力撫養3名子女，父親生前親手為她縫製的柔道黑帶，成為她奮鬥不懈的精神支柱。國中時期一度陷入低潮，短暫放棄柔道，直至2021年東京奧運重新燃起對柔道的熱情，即便因傷錯過全中運與國家隊選拔，她仍迎難而上，歷經復健重返賽場，在國際賽事中屢創佳績。

林宇涵雖曾於2019年小學階段獲頒總統教育獎，然而她持續展現卓越表現與堅韌精神，再次獲獎，實至名歸。