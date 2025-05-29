快訊

去年喊重啟學士班陸生來台 教部證實今年不發布招生簡章

獨／許銘春後悔參與高雄市長初選 競選辦公室已關閉

家寧控合理化出軌、斷章取義 Andy經紀人火速回應：我們法庭見

聽新聞
0:00 / 0:00

不畏逆境力爭上游 台東縣3學子獲2025總統教育獎

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國立關山工商劉嘉欣同學，展現「處逆境而不屈、力爭上游」精神，獲總統教育獎殊榮。圖／台東縣政府提供
國立關山工商劉嘉欣同學，展現「處逆境而不屈、力爭上游」精神，獲總統教育獎殊榮。圖／台東縣政府提供

教育部公布2025總統教育獎名單，台東縣共3位同學榮獲此殊榮，分別是就讀豐田國民中學的邱奇希、台東體中的林宇涵及關山工商的劉嘉欣。他們皆展現「處逆境而不屈、力爭上游」精神。縣長饒慶鈴高度肯定3位學子面對困境時展現的堅毅與奮發，足為楷模。

縣府教育處表示，邱奇希同學自出生即因腦性麻痺導致行動不便，雙腳無法伸直，須依靠輔具才能站立與行走，盡管身體受限，奇希仍積極參與各項運動與活動，從不因障礙而退縮或放棄。他勇敢面對挑戰，突破身體限制，打破全國身心障礙國民運動會T35級100公尺、200公尺及400公尺賽事大會紀錄，其堅持與成就深具激勵人心的力量，足為同儕典範。

來自單親家庭的林宇涵，生命旅程中充滿挑戰與轉折，3歲時父親因大腸癌病逝，母親獨力撫養3名子女，父親生前親手為她縫製的柔道黑帶，成為她奮鬥不懈的精神支柱。國中時期一度陷入低潮，短暫放棄柔道，直至2021年東京奧運重新燃起對柔道的熱情，即便因傷錯過全中運與國家隊選拔，她仍迎難而上，歷經復健重返賽場，在國際賽事中屢創佳績。

林宇涵雖曾於2019年小學階段獲頒總統教育獎，然而她持續展現卓越表現與堅韌精神，再次獲獎，實至名歸。

另劉嘉欣同學自幼父母離異，母親為越南籍新住民，不幸早逝，家庭頓失經濟依靠，無親友援助。嘉欣靠假日打工維持生活費用，並在艱困環境下仍不懈向學，不僅成績優異，更取得多張餐飲專業證照，屢獲助學金支持。她在校內外技藝競賽與語文比賽皆有優異表現，並積極擔任幹部與志工，態度認真、服務熱忱，展現出堅毅懂事的品格，令人敬佩。

豐田國民中學的邱奇希，不因身體障礙而退縮或放棄，他勇敢面對挑戰，突破身體限制，打破全國身心障礙國民運動會多項賽事大會紀錄。圖／台東縣政府提供
豐田國民中學的邱奇希，不因身體障礙而退縮或放棄，他勇敢面對挑戰，突破身體限制，打破全國身心障礙國民運動會多項賽事大會紀錄。圖／台東縣政府提供
台東體中的林宇涵，雖曾於2019年小學階段獲頒總統教育獎，然而她持續展現卓越表現與堅韌精神，再次獲總統教育獎，實至名歸。圖／台東體中提供
台東體中的林宇涵，雖曾於2019年小學階段獲頒總統教育獎，然而她持續展現卓越表現與堅韌精神，再次獲總統教育獎，實至名歸。圖／台東體中提供

柔道 東京奧運 台東

延伸閱讀

淡水警「大外割」壓制闖紅燈行人 改判無罪確定

台東三鐵好手李泰慶參加世壯運 勇奪柔道金牌

世壯運／蕭煌奇帕拉柔道摘金 笑稱比演唱會還緊張

世壯運／蕭煌奇帕拉柔道摘金！網評他「目中無人」 賽後發聲：是藤虎發威

相關新聞

批台鐵漲價花東來回補貼僅90元 莊瑞雄要求交通部重擬方案

台鐵昨公告自6月23日起調漲票價，並推出花東會員點數優惠方案，回饋在地居民。民進黨立委莊瑞雄今批評，台鐵宣稱花東居民可享...

不畏逆境力爭上游 台東縣3學子獲2025總統教育獎

教育部公布2025總統教育獎名單，台東縣共3位同學榮獲此殊榮，分別是就讀豐田國民中學的邱奇希、台東體中的林宇涵及關山工商...

捐江賢二藝術園區5千萬...錢匯基金會 台東縣文化處：依法行政

台東知名「江賢二藝術園區」今年3月15日開幕，成為藝術觀光殿堂，不過，有企業捐贈5千萬元給園區，卻將錢匯到縣府設立的財團...

基隆午餐再出包蟑螂石頭異物 今起跨縣市稽查團膳廠商

基隆市學校營養午餐食安問題再引發家長關注，近來民代指控出現包括「小強」、小石頭、毛髮、玉米蟲等異物，基市府為因應夏日較多...

端午連假挽袖 宜蘭縣議員林聰池號召31日捐血活動

端午節是國人的年度重要節日，很多人返鄉過節。宜蘭縣議員林聰池5月31日上午9時至下午4時，在礁溪德陽宮舉辦「雲貞護愛 情...

繼黃色小鴨 霍夫曼為宜蘭童玩節專屬創作「史努比鴨」亮相

宜蘭夏季大型活動國際童玩藝術節即將登場，主辦單位這次特別邀請以黃色小鴨創作之父的荷蘭藝術家弗洛倫泰因·霍夫曼跨海操刀，與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。