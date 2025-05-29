捐江賢二藝術園區5千萬...錢匯基金會 台東縣文化處：依法行政
台東知名「江賢二藝術園區」今年3月15日開幕，成為藝術觀光殿堂，不過，有企業捐贈5千萬元給園區，卻將錢匯到縣府設立的財團法人文化基金會，引起議員黃治維關注，認為不合理，質疑有對價關係。縣府文化處表示，依法行政，沒有對價關係。
文化處長李吉崇表示，捐款者為光寶電子公司前董事長宋恭源所指定捐贈給文化基金會，由江賢二藝術園區提出計畫後，基金會再分期撥付，這是依據財團法人法第21條規定來專款辦理，且基金會設立宗旨是推動地方文化發展，縣府絕對依法行政。
今天縣議會提案審議，其中文化類第1號案縣府補助文化基金會113年結算書一筆5千萬元經費，引起黃治維關注，認為不合理，質疑有對價關係之嫌。他表示，江賢二藝術園區今年才剛開幕，突然有一筆經費匯到縣府設立的文化基金會，再撥付給園區，令人起疑。
黃治維說，若要捐款給江賢二藝術園區，直接捐過去就好，為何還要這麼麻煩先匯到文化基金會，再依條例撥付給園區，很難不讓人懷疑縣府文化基金會成為白手套平台；就算錢捐到基金會，照道理因由基金會指定用途，而不是捐贈者指定，整個程序不合理。
他強調，有人捐錢給基金會，又要求指定基金會給某個單位，這和基金會設立的宗旨有所違背，就算是捐贈者有其他想法，法律規定不能這麼做，縣府卻換個方式來做，那就有不合法的問題。
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