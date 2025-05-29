基隆午餐再出包蟑螂石頭異物 今起跨縣市稽查團膳廠商

基隆市學校營養午餐食安問題再引發家長關注，近來民代指控出現包括「小強」、小石頭、毛髮、玉米蟲等異物，基市府為因應夏日較多蟲體異物，今天起再次啟動團膳廠商跨縣市稽查訪視，未來預計每月不定期無預警查察，協助輔導廠商將備餐環節強化精進，直至異物情形下降穩定。

民進黨議員陳宜、張顥瀚、曾怡芳等昨質詢指近來學校營養午餐頻出現異物，影響學生食安引發家長疑慮，包括有出蟑螂、石頭、毛髮、蟲蟲等異物，要求市府加強稽查、管控不良紀錄廠商重複出現異物等，為安全食材把關。

教育處長徐嬿立今天表示，依市府學校午餐聯合稽查訪視計畫，每年已增至2次稽查訪視，今年4月已完成全市學校團膳廠商稽查訪視。為因應夏日較多蟲體異物，再次啟動團膳廠商跨縣市稽查訪視，未來預計每月不定期無預警查察，協助輔導廠商將備餐環節強化精進，直至異物情形下降穩定。

教育處說，學校午餐異物依不同種類可分為源頭食材夾帶、烹煮過程掉落、運送過程掉落或學校運送用餐過程掉落等情形，經調查目前異物發生狀況多數為外縣市廠商。

教育處今天依學校與廠商契約到廠訪視，邀請Haccp食安專家、午餐委員等共同前往，並聯繫當地衛生主管機關協助稽查有無相關缺失，及開立限期改善單等節，期盼透過訪視稽查，輔導廠商改善部分發生頻率較高的缺失態樣，共同優化供膳品質。