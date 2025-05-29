花縣文化局長吳勁毅 涉貪被羈押

花蓮縣文化局長吳勁毅等遭檢舉涉將軍府委外經營圖利特定廠商等不法，圖利金額約500萬元，吳及行政暨文化設施科長曾俊翔均遭聲請羈押禁見，花蓮地院昨開羈押庭，晚間近9時以所犯為5年以上重罪，且有勾串、湮滅證據之虞裁准。

地院指出，值班法官依檢察官檢附證據，認定吳勁毅涉圖利、曾俊翔涉詐取財物、圖利等犯罪嫌疑重大，是最輕本刑5年以上重罪，兩人證詞與證人有歧異，可能利用職務地位或與證人間情誼，湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、有必要羈押，裁定羈押2個月，並禁止接見、通信及受授物件。

檢廉接獲檢舉，文化局前年辦理「美崙溪畔日式宿舍群委託經營管理」標案，吳勁毅涉嫌將「將軍府1936園區」標給特定廠商，另有局內部分科室涉嫌重複申報小額採購費用，吳還開公務車去健身等非公務行程等。

吳也遭內部人員爆料曾要求下屬拿公務費繳公務車罰單，還說局內有鬼，指定特定人到局裡作法驅鬼，初2、16連同三節都要拜拜，並以業務費核銷。

檢方複訊後認為吳勁毅、曾俊翔違反貪汙治罪條例等罪嫌重大，向花蓮地院聲請羈押禁見，同案被告田姓科長，及劉姓、吳姓、楊姓、沈姓等文化局約雇人員或廠商，分別涉使公務員登載不實、偽造文書或貪汙罪嫌，以5萬元至3萬元不等交保，3名被告請回。

縣長徐榛蔚昨回應，未判決確定前都是無罪推定，尊重司法調查，仍相信同仁清白。