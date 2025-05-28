端午連假挽袖 宜蘭縣議員林聰池號召31日捐血活動

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣議員林聰池31日在礁溪德陽宮舉辦端午聯合公益捐血活動，捐血者可獲得聯勸禮券300元、西點餐盒、餐盤、茶葉禮盒或後背包二選一，送完為止。圖／林聰池服務處提供
縣議員林聰池31日在礁溪德陽宮舉辦端午聯合公益捐血活動，捐血者可獲得聯勸禮券300元、西點餐盒、餐盤、茶葉禮盒或後背包二選一，送完為止。圖／林聰池服務處提供

端午節是國人的年度重要節日，很多人返鄉過節。宜蘭縣議員林聰池5月31日上午9時至下午4時，在礁溪德陽宮舉辦「雲貞護愛 情滿慈懿」端午聯合公益捐血活動，邀請鄉親一起捲起袖子、熱血助人，用行動傳遞溫暖。

林聰池說，過去有固定捐血的習慣，但近年因為公務繁忙，無法像從前一樣穩定參與，內心始終掛念那份「為社會付出」的理念，這次特別藉由端午佳節，重新發起公益捐血活動，希望不只自己重拾熱血，也邀請大家共同找回那份心意與行動力。

當天安排精彩的表演節目，現場還有禪茶養生茶席、宜蘭縣盲人福利協進會提供的按摩服務，讓參與者身心放鬆、感受節日溫馨氣氛，捐血者可獲得聯勸禮券300元、西點餐盒、餐盤、茶葉禮盒或後背包二選一，送完為止。

林聰池說，捐血活動邀集公益夥伴共同參與，更有許多民間團體共同投入服務與資源才能促成，雲貞慈懿基金會也支持活動，感謝所有志工、表演團體與協力夥伴的支持，讓這場公益行動更具溫度與能量。

節日 捐血 公益

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