繼黃色小鴨 霍夫曼為宜蘭童玩節專屬創作「史努比鴨」亮相

宜蘭夏季大型活動國際童玩藝術節即將登場，主辦單位這次特別邀請以黃色小鴨創作之父的荷蘭藝術家弗洛倫泰因·霍夫曼跨海操刀，與童玩節展開跨界合作，創作超萌的「史努比鴨」於今天下午搶先曝光，活動期間這座巨型的充氣裝置藝術在親水公園陪伴遊客，將掀起拍照打卡熱潮。

宜蘭童玩節今年邁入第30年，主題是「童心無限 童玩30」，代理縣長林茂盛帶頭宣布「史努比鴨」（Snoopy Duck）小型版模樣，正式版的的史努比鴨，長23公尺、寬19公尺、高18公尺的充氣藝術，國際知名藝術大師弗洛倫泰因·霍夫曼今天則是透過影片跟大家說明他的創作理念。

霍夫曼說，「史努比鴨」融合兩個意義深遠的元素，一個是紅遍海內外的黃色小鴨，另一個則是陪伴他童年時期的PEANUTS經典卡通角色-史努比，兩大國際經典人氣IP跨界在童玩節合體，他非常期待這件新作品「史努比鴨」藝術創作正式在童玩節與大家見面。

2025宜蘭國際童玩藝術節7月5日至8月17日在冬山河親水公園舉行，活動從早上9點持續到晚上9點，今年新增「星光票」優惠，每天下午6點至7點開放現場購票，僅需100元即可入園，讓遊客在涼爽晚風中輕鬆遊玩、夜間打卡拍照、欣賞表演。

代理縣長林茂盛表示，今年童玩節主視覺以滑水道構成數字「30」與無限符號，象徵童玩節30年的陪伴與延續。活動亮點在水域有高達5層樓的「時光城堡」集結各式滑水道、水迷宮、噴泉、LED互動牆等水上遊戲，還有精靈跳跳島、鯨奇冒險、穿越雨林、小小海灣等戲水設施。

星空塔設有「糖果屋」闖關、「飛越銀河」單人滑降與「童心起飛」雙人空中滑索等高空設施；展館部分「異時空探險-卡巴蘭傳說」透過VR與體感互動技術打造沉浸式體驗；「奇幻樂園」則針對0至12歲兒童設計分齡遊戲區，寓教於樂。