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一般性補助款遭統刪 花蓮縣長徐榛蔚：不排除提行政訴願

中央社／ 花蓮縣28日電
花蓮縣長徐榛蔚今天說，中央統刪一般性補助款，不排除提行政訴訟。聯合報系記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚今天說，中央統刪一般性補助款，不排除提行政訴訟。聯合報系記者王燕華／攝影

行政院近日決定統刪中央給地方的一般性補助款花蓮遭減列新台幣26.5億元，花蓮縣長徐榛蔚今天說，影響層面大，必要時將舉債，不排除與各縣市聯合提起行政訴願。

國民黨籍花蓮縣議員韓林梅今天在議會定期會總質詢，關心一般性補助款遭統刪的影響程度，要求縣府應向中央表達異議。

徐榛蔚答詢，中央統刪636億元，各縣市都有相當大影響，其中包含所有公務員、臨時人員薪資，每個員工都代表一個家庭，縣府不希望政策推動因此延誤，不排除為此再一次舉債，對於中央不合法的統刪做法，也不排除提出行政訴願。

花蓮縣府主計處長楊姿宜說明，4月中收到中央來文說會緩撥，這個月16日來文明確說是減列26.5億元，讓縣府相當訝異，目前正在盤點優先順序、自有財源及歲計謄餘，盡量不影響現有縣務推動。

楊姿宜指出，一般性補助款主要支出項目為基層人員薪資，包含公務人員、臨時人員、教育工作人員、縣議會研究費、辦公費及各鄉鎮市村里長費用等，對地方是重要的財源。

教育處長翁書敏提到，弱勢學童營養午餐、運動場、校舍整建、網路及水電等恐受影響；社會處長陳加富說，中低收入社會救助及多項社會福利措施恐受衝擊。

補助款 花蓮 統刪 徐榛蔚

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