快訊

辜仲諒發布聲明 6月13日股東會後將請辭中信金董事

明年春節假期有望連9日？人事長說話了

日職／孫易磊奪火腿最年輕救援成功 王貞治給讚：變速球不錯

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮挖出北埔遺址 議員籲遷址縣府變更設計減7成開挖

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣新城鄉合署辦公廳舍工地挖掘出史前遺址文物，引起建設推進或是文化保存的爭議。圖／縣府提供
花蓮縣新城鄉合署辦公廳舍工地挖掘出史前遺址文物，引起建設推進或是文化保存的爭議。圖／縣府提供

花蓮縣府推動「新城鄉合署辦公廳舍」工程，意外在北埔街工地掘出距今6000年前的文化遺址，引起推進建設或是保存文化的討論。縣議員邱光明、楊華美連日質詢都關心此事，楊華美建議消防局考量鄰近較合適公有土地，在釐清遺址價值後再評估後續處置，縣府表示，正依據文資審議會決議變更設計，將基地開挖大幅減少7成。

新城鄉戶政事務所、北埔派出所、北埔消防分隊廳舍老舊，縣府獲中央補助2.8億元，以總工程3.5億元施工，去年底興建大樓，完工後三單位將遷入合署辦公，但拆除過程發現史前陶片遺物，經停工試掘，出土陶片、甕棺等文物，推測屬於花岡山及大坌坑兩個文化層。

縣議員邱光明昨天質詢關切此事，指此事由消防局主辦，如今停頓，期許循建設、文化及民意三贏目標推動；楊華美今天質詢為遺址請命，表示經專家初步調查，北埔遺址不但完整，也是台灣東部少數保存良好的南島文化證據。

「當工程跟遺址在一起，有沒有可能兩者兼顧？」她說，民間訴求是原地保留，希望工程先緩一緩，保留中央經費的同時爭取完整挖掘時間，讓考古團隊有時間打開來看一看，或許有可能變成國家考古遺址，填補史前文化的空白，文化保存需要時間和方法，若只是想快挖快封的搶救挖掘，不尊重文化，也不是專業處理的方式，建議找一塊鄰近適合的公有地。

縣府表示，本月15日已召開第四次文資審議會，文資委員同意消防局採變更設計方式規畫，地下開挖面積從原2000平方公尺減少至600平方公尺，大幅減少70%，並從筏式基礎改成獨立基座，並減少開挖深度，減少對文化層的擾動，預計6月初設計完成，再送審查。

花蓮縣議員楊華美今天在議會為北埔遺址請命，盼消防局考量鄰近適合土地，為遺址爭取完整挖掘時間。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員楊華美今天在議會為北埔遺址請命，盼消防局考量鄰近適合土地，為遺址爭取完整挖掘時間。記者王燕華／攝影

遺址 北埔

延伸閱讀

局處首長接連被押…比照謝國樑道歉？徐榛蔚：未確定前應無罪推定

為何連藍營都想罷傅崐萁？二階罷免達門檻1.7倍 還能回鍋當縣長嗎？

花蓮社福館補強將施工 館內單位遷出民眾憂服務中斷

罷免傅崐萁破3萬2千份明送件 花蓮縣議會要求查對防弊

相關新聞

繼黃色小鴨 霍夫曼為宜蘭童玩節專屬創作「史努比鴨」亮相

宜蘭夏季大型活動國際童玩藝術節即將登場，主辦單位這次特別邀請以黃色小鴨創作之父的荷蘭藝術家弗洛倫泰因·霍夫曼跨海操刀，與...

花蓮挖出北埔遺址 議員籲遷址縣府變更設計減7成開挖

花蓮縣府推動「新城鄉合署辦公廳舍」工程，意外在北埔街工地掘出距今6000年前的文化遺址，引起推進建設或是保存文化的討論。...

局處首長接連被押…比照謝國樑道歉？徐榛蔚：未確定前應無罪推定

花蓮縣文化局長吳勁毅因涉貪瀆案件，今天遭聲押禁見，連同前民政處長明良臻涉罷免查水表案遭起訴，縣府近期已有兩名局處首長遭司...

童子瑋籲基捷停止減項發包 謝國樑：新北、基隆段會一起發包

民進黨基隆市議員鄭文婷今天質詢指出，有關基隆捷運目前規畫進度，是雙北先走，基隆被晾在後頭，一切進度都由新北主導。議長童子...

自備購物袋至宜蘭綠九市場買菜 這12天有兩大神秘好康

傳統市場民眾頻繁使用塑膠袋，宜蘭縣環保局與綠九市場合推「減塑」行動，鼓勵民眾不索取塑膠袋、自備購物袋選購裸賣商品，即日起...

「大天坑」搶修填平 太平山6/2恢復大車通行早上8時開園

太平山國家森林遊樂區內道路「宜專一線」7公里處，4月30日發生路基流失，出現大約10層樓深的「大天坑」。經林業署宜蘭分署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。