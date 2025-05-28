花蓮挖出北埔遺址 議員籲遷址縣府變更設計減7成開挖

花蓮縣府推動「新城鄉合署辦公廳舍」工程，意外在北埔街工地掘出距今6000年前的文化遺址，引起推進建設或是保存文化的討論。縣議員邱光明、楊華美連日質詢都關心此事，楊華美建議消防局考量鄰近較合適公有土地，在釐清遺址價值後再評估後續處置，縣府表示，正依據文資審議會決議變更設計，將基地開挖大幅減少7成。

新城鄉戶政事務所、北埔派出所、北埔消防分隊廳舍老舊，縣府獲中央補助2.8億元，以總工程3.5億元施工，去年底興建大樓，完工後三單位將遷入合署辦公，但拆除過程發現史前陶片遺物，經停工試掘，出土陶片、甕棺等文物，推測屬於花岡山及大坌坑兩個文化層。

縣議員邱光明昨天質詢關切此事，指此事由消防局主辦，如今停頓，期許循建設、文化及民意三贏目標推動；楊華美今天質詢為遺址請命，表示經專家初步調查，北埔遺址不但完整，也是台灣東部少數保存良好的南島文化證據。

「當工程跟遺址在一起，有沒有可能兩者兼顧？」她說，民間訴求是原地保留，希望工程先緩一緩，保留中央經費的同時爭取完整挖掘時間，讓考古團隊有時間打開來看一看，或許有可能變成國家考古遺址，填補史前文化的空白，文化保存需要時間和方法，若只是想快挖快封的搶救挖掘，不尊重文化，也不是專業處理的方式，建議找一塊鄰近適合的公有地。