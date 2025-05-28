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局處首長接連被押…比照謝國樑道歉？徐榛蔚：未確定前應無罪推定

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣文化局長吳勁毅昨天被檢調帶走偵訊，特地走側門離開文化局。圖／民眾提供
花蓮縣文化局長吳勁毅昨天被檢調帶走偵訊，特地走側門離開文化局。圖／民眾提供

花蓮縣文化局長吳勁毅因涉貪瀆案件，今天遭聲押禁見，連同前民政處長明良臻涉罷免查水表案遭起訴，縣府近期已有兩名局處首長遭司法追查，縣議員楊華美指縣府「螺絲鬆了」。縣長徐榛蔚說，還沒判決確定前都是無罪推定，尊重司法調查，仍相信同仁清白。

楊華美今天在縣議會定期會質詢，舉基隆市長謝國樑昨天為市府民政處長違法使用戶政個資，在市議會鞠躬道歉為例，表示徐榛蔚先前說捍衛明良臻清白，如今明良臻被起訴，徐榛蔚是任命明良臻的人，應為明良臻的所言所行負責，詢問徐有沒有要為政務官的行為道歉？

楊華美說，吳勁毅也因涉貪，今天遭檢方聲押禁見，批評花蓮縣府管理螺絲鬆了，行政首長缺乏法治觀念、工作職掌不懂拿捏分寸。

徐榛蔚回應，這兩個情況完全不同，在司法還沒有判決確定前，每個人都是無罪推定。她說，吳勁毅長在局長任內盡心盡力，積極任事，在工作、業務上努力推進，現在還在司法偵辦中，希望毋枉毋縱。

檢廉日前接獲檢舉，吳勁毅涉入將軍府景點圖利廠商、小額採購案重複申報、公務車私用等貪瀆案件，昨天一早會同政風人員到吳的住家、市區宿舍及文化局等處搜索，將吳勁毅及曾、田兩位科長、承辦人員、廠商等16人帶回地檢署偵訊，其中10人列被告，其餘為證人，吳勁毅、曾姓科長今天遭聲押禁見，田姓科長在內的公務人員、廠商以5到3萬元交保，另3名被告請回。

至於明良臻因在罷免傅崐萁一階時，涉嫌要求戶政人員登門查水表，3月遭到搜索、羈押，本月中旬被依偽造文書罪嫌起訴，明良臻起訴後交保，已請辭獲准，同案被起訴的還有民政副處長吳俊逸、花蓮市戶政事務所主任鍾威霆。

花蓮縣長徐榛蔚今天在縣議會答詢。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚今天在縣議會答詢。記者王燕華／攝影

花蓮 徐榛蔚 司法

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