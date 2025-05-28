遭爆將軍府景點圖利廠商 花蓮文化局長疑涉貪被約談

花蓮縣文化局長吳勁毅昨天被檢調帶走偵訊，特地走側門離開文化局。圖／民眾提供 花蓮縣文化局遭檢舉將軍府景點圖利廠商等貪瀆案件，局長吳勁毅及科長等10多人昨被檢調廉帶回偵訊，文化局及吳的住家、宿舍等處也遭搜索。縣長徐榛蔚昨表示，檢調還在釐清，相信局處首長清白。

花蓮縣議會正舉行定期大會總質詢，吳勁毅卻沒有出現，讓不少縣府人員議論紛紛，事後才得知當時他人正在文化局遭搜索調查，下午1時許被檢調人員由文化局側門帶到花蓮地檢署偵訊。

據了解，檢、廉日前收到檢舉，吳勁毅涉入將軍府景點圖利廠商、小額採購案重複申報、公務車私用等貪瀆案件，昨天一早發動搜索，會同政風人員到吳住家、市區宿舍及文化局等處。檢方表示，全案還在調查釐清。

吳勁毅專長是地方創生、城鄉風貌、社區總體營造、國土規畫等，還曾擔任縣府環境景觀總顧問，2020年獲徐榛蔚延攬進入縣府擔任文化局長，推動相關業務獲得外界不錯評價，但也傳出管理作風強硬，對下屬要求嚴格，遭內部反彈情況。

去年底就曾有疑似局內人員匿名在網路上爆料，影射吳勁毅長期霸凌不配合牟取利益的下屬，刁難差勤，只要不配合就趕盡殺絕，更質疑吳圖利承辦將軍府的廠商，浮報加班費等。

徐榛蔚昨對此表示，檢調還在釐清當中，相信所有局處首長、公務員的清白。