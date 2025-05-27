童子瑋籲基捷停止減項發包 謝國樑：新北、基隆段會一起發包

民進黨基隆市議員鄭文婷今天質詢指出，有關基隆捷運目前規畫進度，是雙北先走，基隆被晾在後頭，一切進度都由新北主導。議長童子瑋向市府喊話做三件事，第一先停止減項發包。市長謝國樑說，北北基目前有很明確的共識，基隆捷運非汐東段的新北段、基隆段會共同設計、共同發包、同時通車。

鄭文婷今天質詢指出，有關基隆捷運目前規畫進度，新北捷運局要進行「減項發包」，認為目前是雙北先走，基隆被晾在後頭，一切進度都由新北主導。

議長童子瑋指出，新北市政府在工程經費審議階段，沒有按程序向交通部送交修正計畫，而是直接在工程審議會議中，自行將經費調高至1261.54億元，增加幅度超過80%。

童子瑋說，交通部在今年1月回覆的公文裡講得非常清楚，新北市有兩條選擇，第一是依照原本核定的696億元工程經費先行發包，後續再提出修正計畫補足預算；第二是先暫停工程經費審議，優先辦理修正計畫，再重新報請工程審議。

「但新北市兩個方案都不選。」童子瑋說，他們既沒有按照原定「統包」精神辦理，也沒有向交通部送出修正計畫，反而決定以「減項發包」方式，刪減工程內容後逕行招標，且優先處理雙北段落，完全排除基隆段，完全違背了原本「全線一體推動」的政策方向。

童還說，從交通部發函提醒至今已超過4個月，新北捷運局仍未將修正後的綜合規劃送交通部審查。也就是說，基隆段的施工計畫仍未補正，發包更是遙遙無期。

童子瑋向市府喊話，立即做三件事，第一，立即要求新北捷運局停止進行減項發包作業；第二立即要求新北市政府儘速向交通部送交綜合規劃修正計畫；第三，待交通部核定後，全案整合為「全路段統包」的招標作業。

市府交通處長陳耀川表示，現在的招標策略已定，因為希望基隆捷運南港到八堵要如期在10年內完工，正進行細部設計，細部設計好了之後，從南港到八堵全線的機電、軌道會一次性發包。但因為南港到南港展覽館這一段是地下化，工程比較困難，變數較多，會另外發包。