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自備購物袋至宜蘭綠九市場買菜 這12天有兩大神秘好康

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
代理縣長林茂盛示範標準的環保減塑購物行動。圖／環保局提供
代理縣長林茂盛示範標準的環保減塑購物行動。圖／環保局提供

傳統市場民眾頻繁使用塑膠袋，宜蘭縣環保局與綠九市場合推「減塑」行動，鼓勵民眾不索取塑膠袋、自備購物袋選購裸賣商品，即日起至11月底，只要在隔周的星期五上午自備購物袋去買菜，並做到2項減塑行動，當場可領取百元抵用券或贈品，還能參加抽獎。

據統計，將近6成塑膠袋是在市場使用，去市場採買經常會用到5至10個塑膠袋。縣政府今天宣布綠九市場減塑活動，同時也在市場設置「袋來幸福箱」二手袋循環使用站點，讓有需要的民眾可以自行取用，也鼓勵民眾反饋家中乾淨的袋子，讓環保購物袋循環使用，減少塑膠袋，市場入口處提供購物車給消費者使用。

環保局為鼓勵民眾踴躍加入『減塑宜起來，好市「袋」著走』行列，宣布即日起至11月30日的每月隔周星期五，在綠九市場舉辦「無塑日」活動，日期分別是6月6日、6月20日、7月4日、7月18日…依此類推，共有12天上午8時至11時，民眾只要自備購物袋採買、購買裸賣商品或不額外索取塑膠袋，符合其中2項減塑行動，就有兩大好康。

其中，第一好康是民眾把配合2項減塑的實際作為拿到活動服務台，現場就能領取百元現金抵用券或環保洗碗精，兩種贈品各50份，送完為止。

另一好康是當場填寫資料可參加抽獎，有機會抽中環保節能家電，包括除濕機、變頻16吋電風扇、微電腦電子鍋等獎品，預計12月初抽出中獎的幸運兒，相關活動可參考宜蘭縣環境保護局臉書粉絲專頁。

代理縣長林茂盛表示，減塑是循序漸進且漫長的過程，最簡單且有效的方式就是從日常做起，生活中逐步減少對一次用塑膠產品的依賴，大家從日常採買做起，不索取塑膠袋、自備購物袋、選購裸賣商品，減輕環境負擔。

攤商蔬果裸賣，減少不必要的塑膠包材。圖／環保局提供
攤商蔬果裸賣，減少不必要的塑膠包材。圖／環保局提供
綠九市場設置「袋來幸福箱」二手袋循環使用站點，讓有需要的民眾可以自行取用，也鼓勵民眾反饋家中乾淨的袋子，讓環保購物袋循環使用，減少塑膠袋。圖／環保局提供
綠九市場設置「袋來幸福箱」二手袋循環使用站點，讓有需要的民眾可以自行取用，也鼓勵民眾反饋家中乾淨的袋子，讓環保購物袋循環使用，減少塑膠袋。圖／環保局提供
即日起至11月底，只要在隔周的星期五上午自備購物袋去宜蘭市綠九市場買菜，並且做到2項減塑行動，當場可領取百元抵用券或贈品，還能參加抽獎。圖／環保局提供
即日起至11月底，只要在隔周的星期五上午自備購物袋去宜蘭市綠九市場買菜，並且做到2項減塑行動，當場可領取百元抵用券或贈品，還能參加抽獎。圖／環保局提供
即日起至11月底，只要在隔周的星期五上午自備購物袋去宜蘭市綠九市場買菜，並且做到2項減塑行動，當場可領取百元抵用券或贈品，還能參加抽獎。圖／環保局提供
即日起至11月底，只要在隔周的星期五上午自備購物袋去宜蘭市綠九市場買菜，並且做到2項減塑行動，當場可領取百元抵用券或贈品，還能參加抽獎。圖／環保局提供

環保局 塑膠袋

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