新城合署廳舍工程現史前遺址 縣府：基地開挖減7成

花蓮「新城合署辦公廳舍」新建大樓基地，發現珍貴史前文化－大坌坑與花岡山文化層；縣府表示，經文資審議會決議，將變更設計，基地開挖將減7成，兼顧文資保存及地方發展。

花蓮新城鄉戶政事務所及警消合署辦公大樓去年底動工，拆除過程發現史前陶片遺物，經停工試掘出土2具甕棺等遺物；經專家確認，為花岡山文化及大坌坑文化層，占基地面積8成，保留完整。

縣長徐榛蔚今天針對多名議員關心「新城鄉合署辦公廳舍工程進度」答詢表示，本月15日召開第4次文資審議會，文資委員決議，同意消防局採變更設計方式進行規劃，基地開挖將大幅將減少70%，兼顧文化資產保存及地方發展，工程部分可望於6月文資委員審議同意變更設計細節後恢復施工。

徐榛蔚指出，堅持「文化要保存，建設要推進」，依據文資法相關規範進行，積極與文資委員、考古專家研議，設計團隊也以初步提出變更設計方案並經文資會審議通過。

縣府說明，新城合署辦公廳舍工程於民國113年11月開工，由於既有建物老舊，將拆除重建辦公廳舍供消防、警察及戶政等單位使用，開發基地發現考古遺址，於113年12月函知公所及相關單位應依文資法規範；於114年1月民眾通報發現史前陶片遺物後立即停工，分別於1月24日召開第1次考古遺址審議會，2至4月間進行多次考古試掘、現地會勘、探溝、調查等調查程序，並於5月15日第4次文資審議會決議，依所提變更設計方案，後續進行考古發掘工作。

地下開挖面積大幅度調整從原約2000平方公尺減少至600平方公尺，整體減幅達70%，其中，變更後開挖僅在文化層已遭擾動區域（戶政舊址）保留最小範圍地下室空間（緊急應變中心及機電設施）；其他區域則改為獨立基礎，並減少開挖深度，有效降低對文化層擾動，原設於地下的法定停車空間移至戶外。

縣府指出，預計6月再次召開審議會討論，待委員同意細節方案後依程序恢復施工；依據考古發掘進度與設計修正細節進行滾動式調整，目前考古團隊已確認大坌坑文化層保存完整性為東部首見，具有極高學術與文化價值，縣府將依法於妥善保存文化遺址同時，也讓地方建設持續推進。