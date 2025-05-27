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花蓮FUN暑假紅面鴨暫時退場 縣府改推免費水上活動

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府每年舉辦「紅面鴨FUN暑假」活動，被許多議員質疑觀光活動一成不變。縣府觀光處今天公布，今年紅面鴨改為分布在岸邊的裝置藝術，並推出免費水上活動。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府每年舉辦「紅面鴨FUN暑假」活動，被許多議員質疑觀光活動一成不變。縣府觀光處今天公布，今年紅面鴨改為分布在岸邊的裝置藝術，並推出免費水上活動。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府每年舉辦「紅面鴨FUN暑假」活動，大型紅面鴨水上充氣裝置漂浮在鯉魚潭上，被許多議員質疑觀光活動一成不變。縣府觀光處今天公布，今年紅面鴨改為分布在岸邊的裝置藝術，並推出免費水上活動，有SUP立槳、獨木舟等5大清涼設施化身水上樂園，後續將還有更多驚喜。

縣府12年前縣府仿效黃色小鴨，推出鯉魚潭紅面鴨，期間加入朱鸝、貓頭鷹等大型充氣或公仔藝術裝置，但每年活動都雷同，在議會中多次被議員檢討紅面鴨活動一成不變，建議縣府改變活動內容。

縣府觀光處表示，「2025花蓮FUN暑假」將在7月12日至8月10日登場，要把壽豐鯉魚潭風景區打造成全台最潮水上樂園，包括SUP立槳、獨木舟、水上腳踏車、碰碰船、動力摩托車等5大設施登場，還有創意展演與在地市集等豐富內容，活動期間每天限定名額，遊客可現場報名參加。

觀光處指出，每周六、日更有精彩的限定活動，有「水上趣味競賽」，前三名隊伍可獲得驚喜獎品，以及邀集街舞、馬戲、魔術、兒童劇等多元節目的「創意表演秀」輪番登場熱力開演；鯉魚潭湖畔更將設置「胖卡假日市集」，集結美食與清涼飲品。

觀光處長余明勲預告，開幕與閉幕當天都走絢麗煙火秀壓軸，其中活動開幕日（7月12日）更將由「國際舞鈴劇場」與「即將成真火舞團」演出，搭配煙火點亮潭畔夜空。

余明勲說，今年活動要打出在地品牌，未來還有更多暑假規畫，請大家期待一下。觀光處觀光行銷科長柯博皙表示，活動內容會持續調整，已跟地方產業界、鯉魚潭商圈商家開過座談會，活動改為白天進行，將觀光效益最大化。

花蓮縣政府觀光處「2025花蓮FUN暑假」，將在7月12日至8月10日登場，要把壽豐鯉魚潭風景區打造成全台最潮水上樂園。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府觀光處「2025花蓮FUN暑假」，將在7月12日至8月10日登場，要把壽豐鯉魚潭風景區打造成全台最潮水上樂園。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府 獨木舟

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