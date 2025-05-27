疑樹枝碰觸電線 台東富岡、都蘭海岸線2827戶停電

台東富岡、都蘭一帶中午過後無預警停電，不僅影響一般住家，富岡船票電腦訂票系統也受影響，一度停擺改採人工開票，共2827戶受影響。台電說明，都蘭部落兩處高壓導線，碰觸樹枝斷裂導致停電，停電1個多小時後陸續恢復供電。

下午1點左右，台東市富岡里到東河鄉都蘭村一帶住戶突然停電，居民耐不住炎熱，紛紛從住家移至戶外納涼，富岡港候船室及旅行社的電腦售票系統也因停電無法使用，改採人工作業。

停電後，富岡港餐廳顧客移至戶外用餐，餐廳業者則是煩惱冰箱內的新鮮魚貨敗壞，不太敢常常開啟大冰箱。

居民說，好像12點半左右開始跳電，聽說是東河那邊出事故，所以東河至富岡都沒電，餐廳業者影響比較大，擔心影響生意。

台電台東區營業處表示，停電事故共影響富岡及都蘭2827戶，初步檢查懷疑是兩處高壓導線穿越椰子樹林，樹枝樹葉碰觸導致斷線，經工程人員全力搶修，2點過後陸續恢復供電。