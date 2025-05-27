花蓮總質詢徐榛蔚批中央違法砍補助 綠議員嗆去找傅崐萁

花蓮縣議會今天總質詢，縣長徐榛蔚被問到「砍預算」，怒批中央違法刪除地方一般性補助款，要民進黨議員張美慧「不要當中央傳聲筒」，張爆氣回批「冤有頭債有主」，要徐去找亂砍預算的傅崐萁，雙方你來我往多次插嘴互嗆，氣氛火爆。

張美慧質詢時先提到，這段時間傅崐萁在多個場合講政績，說財劃法修正為花蓮爭取到161億，批傅侵犯縣府行政權，讓徐榛蔚被架空。張美慧以立院藍白砍預算為例，今年度花蓮縣預算歲入324億元，加上161億明年度就是485億元，若送到議會來審，議員也跟立院一樣不好好理性溝通、不讓縣府說明，就砍到剩350億元，再對外說縣府預算有增加，應該要砍，徐縣長怎麼看這件事？

徐回嗆稱張美慧一直提行政中立，現在對於全國人民來說，「行政最不中立就是貴黨民進黨、就是行政院」，行政院主計總處刪減花蓮一般性補助款，關乎公教、社工、議會的薪資，基礎建設、教育經費都含在內，這是法定預算，中央不能刪減，已違反預算法、財劃法，很遺憾中央用不合理且違法的方式齊頭式刪除所有地方政府一般性預算，還嗆張美慧「您是花蓮縣議員，要為縣民發聲，不是成為中央傳聲筒」。

張美慧聞言也爆氣駁斥「我當然是為縣民發聲」，但現在市區金三角商圈非常蕭條，一半店家關門，路邊停車格空蕩蕩，多少店家掛租售，徐是花蓮主政者，「妳又為花蓮做了什麼?」

張美慧說，中央刪除地方補助款是因為總預算被藍白刪除，「冤有頭債有主、解鈴還需繫鈴人」，要徐去找主導修法的傅總召，要傅崐萁不要胡亂、未經討論砍預算。

徐榛蔚說，去年地震後花蓮縣府振興觀光，對團客、自由行都有相當多優惠補貼，也努力開拓航運，但「貴黨的中央沒有全力幫忙」，且沒有交通就沒有觀光，批評交通部在403地震後對蘇花訂定短中長期方案，至今不見任何進展。

張美慧表示，日前蘇花公路及北迴線中斷的和仁到崇德段，是地震後新災點，沒有人願意看到蘇花一直斷，但徐一直在操作這件事，日前還開記者會邀賴清德總統開車、坐車到花蓮，把交通問題當成政治提款機。