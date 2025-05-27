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台鐵花東優惠票傳95折 黃建賓籲中央加碼

中央社／ 台東縣27日電

台鐵火車票價將於6月23日調漲，立委黃建賓今天表示，台鐵規劃優惠方案最高僅打95折，他認為折扣過低，且系統不便長者使用，希望中央檢討並加碼更優惠方案。

國民黨籍立法委員黃建賓國會辦公室今天發布新聞稿表示，台鐵今年初宣布將調漲票價後，黃建賓便要求中央在東部災損未完全恢復前，應凍漲東部幹線票價；若中央執意調漲，也必須考量東部鐵路量能及安全性仍較西部不足，研擬專屬花東居民的專屬優惠。

新聞稿表示，黃建賓先前質詢時就要求交通部長陳世凱，優惠方案不能只有會員制點數加倍，折扣比例也要調高；然而，根據媒體今天揭露，台鐵推出方案仍只有「平日購票會員制點數5倍、假日3倍」，換算後僅是95折及97折優惠，且必須註冊為台鐵會員才使用。

黃建賓表示，目前台鐵規劃的草案存在3大問題，第1是折扣比例過低，若以95折優惠換算，購買一次台北台東來回自強號新台幣936元，只能折扣約47元，相較票價漲幅306元，根本是杯水車薪。

他表示，第2是僅限會員制，對於不太會使用智慧型手機的年長者而言，使用相當不便，折扣恐怕看得到用不到；第3，交通部先前已承諾，會在新票價上路前，同步規劃好優惠方案，但新票價已在訂票系統上路，交通部仍未有明確方案。

黃建賓要求交通部，目前的草案必須立刻檢討，提升折扣比例，務必讓花東民眾有感，彌補東部交通長年受到中央漠視的狀況；除了會員制優惠，交通部也必須研擬可直接臨櫃折扣或實名制訂票直接折扣的方式，讓民眾使用更方便。

票價 折扣 台鐵

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