共同守護瀕臨絕種台灣寬尾鳳蝶 今在武陵農場種原生種蜜源植物

為守護瀕臨絕種的台灣特有物種─台灣寬尾鳳蝶，武陵農場今天和雪霸國家公園管理處、農業部林業及自然保育署宜蘭分署，共同舉辦「綠意永續，蝶戀武陵」植樹活動，在武陵農場種植台灣檫樹等樹種，投入保育與復育行動。

國家公園署副署長陳貞蓉表示，今天活動為增加台灣寬尾鳳蝶生存與繁衍的棲地，預定種下20株台灣檫樹，並搭配種植冇骨消、金毛杜鵑、石楠等11種台灣原生種蜜源植物共221株，期透過重建蝶類完整棲地鏈，為期繁衍生息創造希望，讓蝶舞翩翩的自然景象得以重現。

雪管處說明，台灣寬尾鳳蝶1932年在宜蘭首度由日本人鈴木利一先生採集發現，1935年素木得一教授將臺灣寬尾鳳蝶納入日本天然紀念物報告，是首種被列入天然紀念物名單的台灣蝶類，過往的記載顯示族群數量稀少，目前是台灣瀕臨絕種的I級保護物種，且為國家公園具指標性的物種，其幼蟲仰賴台灣檫樹作為唯一食草，近年受到氣候變遷、台灣檫樹樹勢衰退與棲地破碎化等因素影響，使其族群更為罕見。

陳貞蓉表示，雪管處為改善現況復育台灣寬尾鳳蝶，自2023年起結合武陵農場、林保署宜蘭分署及新竹分署等政府機關，與陳子英教授、徐堉峰教授、邱清安教授、吳立偉副教授、林奐宇助理教授、楊正釧研究員等6位專家學者，及白蘭部落永續發展協會、台灣蝴蝶保育學會等民間團體組成｢台灣寬尾鳳蝶保育跨域合作平台｣，啟動台灣寬尾鳳蝶保育行動計畫，擬訂現有棲地改善、增加棲地、培育苗木、長期調查研究及環境教育宣導等5項保育行動策略，共同改善解決台灣寬尾鳳蝶生存困境。