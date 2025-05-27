2千多人角逐台新青少年菁英志工 她不畏視障投入防暴宣講獲獎

第25屆台新青少年菁英志工獎共有2200多人參與評選，競爭激烈。宜蘭縣有4位學生榮獲「奉獻獎」、1個社團榮獲「社團影響力獎」、1所學校榮獲「服務教育楷模獎」，另有1位教師榮獲「宏揚公益獎」，今天受邀到縣政府接受表揚。

代理縣長林茂盛表示，這群青少年與師長展現多元而深刻的志願行動樣貌，不僅具備影響社區的力量，也代表著下一代公民意識的覺醒，他們不只是未來的希望，也是正在改變世界的現在進行式。

榮獲「奉獻獎」4位學生分別是國華國中吳昊翰、國立蘭陽女中林羿汝、國立羅東高商黃雨曦及國立羅東高商陳湘涵。其中，國華國中吳昊翰自幼跟隨父母親關注公共與環境議題，國小加入荒野保護協會，成立「不落蒂小隊」推動菸蒂防治與國際倡議，著手開發「菸蒂獵人APP」，協助吸菸者找到最近的菸蒂桶，並參與北極探險行動深化氣候議題認知。

羅東高商學生黃雨曦因水晶體異位，視力受限卻沒有阻擋她追求夢想的腳步，對藝術與音樂熱愛，不僅榮獲2019年總統教育獎，她還擔任防暴宣講，關懷弱勢與偏鄉孩童；同校陳湘涵是台越混血兒，長期服務新住民與移工社群，帶領志工團推動多元文化融合與社區服務。蘭陽女中林羿汝把歌仔戲與防暴宣導結合，成為宜蘭最年輕的宣講師，她覺得從事志工服務就像是充電，動力滿滿。

榮獲「社團影響力獎」是「三星製造國際青少年志工團」，在三星國中校長張煇志、主任洪憶如、張羣珠、楊宇婷等人帶領下，深耕志願服務6年多，積極推動跨校參與與國際交流，連結在地與國際，實踐公益循環服務理念，協助高齡長者與偏鄉學童，長年擔任童玩節國際接待志工，獲各界肯定與支持。