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2千多人角逐台新青少年菁英志工 她不畏視障投入防暴宣講獲獎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東高商學生黃雨曦因水晶體異位，視力受限卻沒有阻擋她追求夢想的腳步，投入志工服務，發光發熱。記者戴永華／攝影
羅東高商學生黃雨曦因水晶體異位，視力受限卻沒有阻擋她追求夢想的腳步，投入志工服務，發光發熱。記者戴永華／攝影

第25屆台新青少年菁英志工獎共有2200多人參與評選，競爭激烈。宜蘭縣有4位學生榮獲「奉獻獎」、1個社團榮獲「社團影響力獎」、1所學校榮獲「服務教育楷模獎」，另有1位教師榮獲「宏揚公益獎」，今天受邀到縣政府接受表揚。

代理縣長林茂盛表示，這群青少年與師長展現多元而深刻的志願行動樣貌，不僅具備影響社區的力量，也代表著下一代公民意識的覺醒，他們不只是未來的希望，也是正在改變世界的現在進行式。

榮獲「奉獻獎」4位學生分別是國華國中吳昊翰、國立蘭陽女中林羿汝、國立羅東高商黃雨曦及國立羅東高商陳湘涵。其中，國華國中吳昊翰自幼跟隨父母親關注公共與環境議題，國小加入荒野保護協會，成立「不落蒂小隊」推動菸蒂防治與國際倡議，著手開發「菸蒂獵人APP」，協助吸菸者找到最近的菸蒂桶，並參與北極探險行動深化氣候議題認知。

羅東高商學生黃雨曦因水晶體異位，視力受限卻沒有阻擋她追求夢想的腳步，對藝術與音樂熱愛，不僅榮獲2019年總統教育獎，她還擔任防暴宣講，關懷弱勢與偏鄉孩童；同校陳湘涵是台越混血兒，長期服務新住民與移工社群，帶領志工團推動多元文化融合與社區服務。蘭陽女中林羿汝把歌仔戲與防暴宣導結合，成為宜蘭最年輕的宣講師，她覺得從事志工服務就像是充電，動力滿滿。

榮獲「社團影響力獎」是「三星製造國際青少年志工團」，在三星國中校長張煇志、主任洪憶如、張羣珠、楊宇婷等人帶領下，深耕志願服務6年多，積極推動跨校參與與國際交流，連結在地與國際，實踐公益循環服務理念，協助高齡長者與偏鄉學童，長年擔任童玩節國際接待志工，獲各界肯定與支持。

榮獲「服務教育楷模獎」的國立羅東高級商業職業學校，長期深耕服務性社團，推動品格教育營、協助受刑人重返社會、辦理偏鄉教育公益活動，培育學生在服務中養成責任感與社會關懷；此外，羅東高商教師李英維以個人名義榮獲「宏揚公益獎」，長年熱心指導學生投入志工行動，是學生服務學習的強力後盾。

榮獲台新青少年菁英志工獎的羅東高商學生黃雨曦與蘭陽女中林羿汝（右二），今天到縣政府接受表揚。記者戴永華／攝影
榮獲台新青少年菁英志工獎的羅東高商學生黃雨曦與蘭陽女中林羿汝（右二），今天到縣政府接受表揚。記者戴永華／攝影
宜蘭代理縣長林茂盛表揚榮獲台新青少年菁英志工獎的羅東高商學生黃雨曦。圖／縣府提供
宜蘭代理縣長林茂盛表揚榮獲台新青少年菁英志工獎的羅東高商學生黃雨曦。圖／縣府提供
榮獲「服務教育楷模獎」的是羅東高級商業職業學校，教師李英維（中）以個人名義榮獲「宏揚公益獎」，熱心指導學生投入志工行動，是學生服務學習的強力後盾。記者戴永華／攝影
榮獲「服務教育楷模獎」的是羅東高級商業職業學校，教師李英維（中）以個人名義榮獲「宏揚公益獎」，熱心指導學生投入志工行動，是學生服務學習的強力後盾。記者戴永華／攝影
台新青少年菁英志工獎揭曉，宜蘭有4位學生榮獲奉獻獎、1個社團榮獲社團影響力獎、1所學校榮獲服務教育楷模獎、，1位教師榮獲宏揚公益獎，今天受邀到縣政府接受表揚。記者戴永華／攝影
台新青少年菁英志工獎揭曉，宜蘭有4位學生榮獲奉獻獎、1個社團榮獲社團影響力獎、1所學校榮獲服務教育楷模獎、，1位教師榮獲宏揚公益獎，今天受邀到縣政府接受表揚。記者戴永華／攝影
「三星製造國際青少年志工團」在三星國中校長張煇志、主任洪憶如、張羣珠、楊宇婷等人帶領下，深耕志願服務6年多，榮獲台新青少年菁英志工的「社團影響力獎」。記者戴永華／攝影
「三星製造國際青少年志工團」在三星國中校長張煇志、主任洪憶如、張羣珠、楊宇婷等人帶領下，深耕志願服務6年多，榮獲台新青少年菁英志工的「社團影響力獎」。記者戴永華／攝影

羅東 公益活動 偏鄉教育

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