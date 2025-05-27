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挺過罷免奪4星遠見最佳進步獎 謝國樑：團隊很努力
2025年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查今天公布，遠見指出，基隆市長謝國樑去年挺過罷免低潮，已掌握施政手感，是今年度全台「優化最多」的首長，施政分數66.4分亦為任內新高，拿下四星。謝國樑回應，市府團隊大家都一直很努力地為市民朋友做事，不夠好的會繼續檢討、努力。
遠見雜誌指出，2025「遠見雜誌」縣市長施政滿意度調查終於出爐，今年奪下五星的首長，包括：陳其邁、張麗善、翁章梁、黃敏惠、饒慶鈴。滿意度躍升最多、最佳進步表現獎則有謝國樑、黃偉哲。
遠見雜誌並說，去年挺過罷免低潮，基隆市長謝國樑已掌握施政手感。2025年滿意度為58.3％，較去年成長19個百分點。今年負評27.1％，比去年減少21.2個百分點，是今年度全台「優化最多」的首長。施政分數66.4分亦為任內新高，拿下四星。
遠見調查，基隆市的平均滿意度58.1％，年增值為5.3個百分點，成為今年八大面向總體滿意度的最佳進步獎。至於基隆市不滿意度為31.5％，負評減少了5.8個百分點，是2025年消除負面觀感成效最佳的縣市。
謝國樑今天出席議會總質詢，針對對遠見施政滿意調查結果受訪表示，市府團隊大家都一直很努力地為市民朋友做事，「我們不敢居功」，只能說如果市民朋友覺得滿意的項目會持續來進行，市民假如覺得不夠好的地方，會繼續檢討、繼續努力。
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