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玉龍泉湧水 鹿野聖安宮取午時水停3年恢復擴大舉辦

中央社／ 台東縣27日電

停辦3年的鹿野鄉永安村聖安宮端午取「午時水」習俗活動，今年因玉龍泉持續出水，恢復擴大舉辦，增加立蛋競賽，廟方歡迎民眾組團，共襄盛舉。

台東縣鹿野鄉永安村聖安宮玉龍泉，全村端午節取午時水習俗約有半世紀歷史，但近幾年天氣異常，及地下水脈因地震移位，泉水有時斷流，導致民國98年、104年、107年停辦，最近3年也因泉水乾涸無法舉辦。

去年颱風山陀兒及康芮為台東帶來豐沛雨量，地下水充足，至今玉龍泉仍持續出水，雖然水量不大，但可以取水，因此廟方決定今年端午節恢復取午時水。

聖安宮主委李樹根今天接受中央社記者訪問表示，停辦3年的全村取午時水習俗，今年擴大舉辦，31日上午9時至11時取午時水；上午11時至下午1時立蛋比賽，免報名費，總獎金新台幣5萬元，中午免費請吃粽子，歡迎民眾、團體、宮廟組團參加，可先致電聖安宮報名。

民國62年永安聖安宮興建時，乩童指示廟前有「龍吐水」自然湧泉，村民在草堆裡找到湧泉，將它取名玉龍泉；3年後，廟完工，村民取玉龍泉水保平安，往後每年端午節，村民都會到此取午時水，這習俗延續至今，但這幾年經常因泉水乾涸停辦。

習俗 端午節 地下水

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