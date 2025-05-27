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台東公幼上不了 接送小孩花1.5小時

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

台東公幼、準公幼名額搶破頭，議員昨質詢指有家長報不上鄰近公幼，每天奔波1.5小時往返池上、海端鄉接送小孩上下學，且去除原住民、福利身分等保障名額，許多一般生連抽籤權利都沒有。教育局回應，今年起改為統一報名，減少重疊占名額情形。

縣府教育處長蔡美瑤說，從總量來看，台東幼兒園供過於求，但是市區準公幼僅17所，無法符合多數人的期待，不過今年起新生家長不需要1間、1間分開報名，只要在電腦前操作5個排序就好。

議員潘貴蘭總質詢表示，接獲不少東漂家長陳情，候補100多號都報不上公幼，有名家長從台北市移居台東，為家中2歲小孩登記了所有市區國小附幼及準公幼，後補80號至150號都有，結果沒有抽籤資格，很後悔移居台東。

潘表示，中央推動平價幼兒服務，鼓勵生育，台東許多一般身分的民眾卻無法享受公幼及準公幼福利。且公幼與私幼收費價格可能達10倍之多，經濟條件好的家長可讓小孩念私幼，然而不是人人都負擔得起昂貴學費。

另1名在地家長投訴，家住在池上鄉福原國小附近，因為無法就近入學，每天騎車往返1.5小時送孫女至海端鄉廣原國小讀附幼，忍受風吹日曬雨淋，希望縣府做好事前的評估，在熱區多開班。

蔡美瑤解釋，池上鄉幼停招，導致福原附幼變得搶手，但是今年池上2歲的專班或3至5歲班有需求，就會增班。

議員 台東 原住民

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