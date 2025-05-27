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委外操作明年到期 基隆研議焚化廠未來營運

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市天外天焚化廠委外操作合約明年到期，市議員何淑萍建議市府可自行管理營運。本報資料照片
基隆市天外天焚化廠委外操作合約明年到期，市議員何淑萍建議市府可自行管理營運。本報資料照片

基隆市天外天焚化廠委外操作合約明年到期，環保局正推動興建營運移轉（ROT）案，市議員何淑萍昨建議市府自行管理營運。市長謝國樑說，目前研議合約到期就重新招標，或先以短約延續，自行營運也會評估，保證不會「唱空城計」，處理垃圾不會中斷。

基隆市議會定期會，昨是市長施政總質詢議程第一天。何淑萍關注天外天焚化廠目前操作模式和委外操作管理，指委外營運合約明年3月26日到期，建議市府可循北市模式自行管理營運，否則目前的委外模式，市府對廢棄物處理價格、廢棄物進場數量、周邊道路損壞等回饋方式都難介入調整。

環保局長馬仲豪表示，目前執行的是20年前簽訂的契約，結構無法調整，在未來的合約，無論是回饋金、價格、進場量或外縣數處理量比率，都會納入整體評估報告。

謝國樑表示，市府正評估合約到期後，是否再進行招商，或透過短約先延續，待更適合時機再招標，兩者各有利弊。焚化廠由市府自行營運也可以，關鍵在適不適合，重點是處理垃圾量能絕對不會間斷。

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