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宜蘭抽驗端午節食品 查出「醃蘿蔔」含防腐劑卻未標示開罰4萬

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣衛生局抽驗端午節食品，查出「醃蘿蔔」含合法的防腐劑，卻未標示清楚，移請製造廠商所轄的台中市衛生局，依法開罰4萬元。圖／衛生局提供
宜蘭縣衛生局抽驗端午節食品，查出「醃蘿蔔」含合法的防腐劑，卻未標示清楚，移請製造廠商所轄的台中市衛生局，依法開罰4萬元。圖／衛生局提供

宜蘭衛生局啟動端午節應景食品稽查，對轄內超市、賣場、粽子店、乾貨店等販售場所及粽子製造業展開查驗工作，抽驗食品包含花生粒、栗子仁、粽子、乾香菇、蝦米及各式調味料，查到「醃漬蘿蔔」含有合法使用的防腐劑，卻沒有標示食品添加物名稱，已移請台中市衛生局開罰4萬元。

這次共抽驗67件產品，檢驗項目包括農藥殘留、動物用藥殘留、防腐劑、硼酸及其鹽類、殺菌劑、漂白劑、著色劑及真菌毒素等。查獲1件醃漬蔬菜「脆玉蘿蔔」產品含有合法使用的防腐劑苯甲酸，卻未在完整包裝上標示內容物名稱（食品添加物），涉及標示不實，已移請製造廠商所轄的台中市衛生局依法開罰4萬元。

衛生局表示，依衛福部食品藥物管理署公告「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，「苯甲酸」是可以合法使用的防腐劑，有抑制細菌生長的作用，一般常被使用在醃漬蔬菜等產品中，但使用時須嚴格遵守使用劑量及範圍。

衛生局說，若違規添加或超量使用，可依食品安全衛生管理法處3萬元至300萬元罰鍰；另包裝食品未依規定標示則可處3萬元至300萬元罰鍰，標示不實者更可處4萬元至400萬元罰鍰，呼籲食品業者應遵守正確使用食品添加物，並於包裝上詳實標示產品成分。

衛生局長徐迺維提供選購粽子小撇步：「查店鋪」留意購買店鋪的環境及人員衛生；「看外觀」購買包裝完整且來源清楚的粽子；「摸溫度」應購買保存溫度60℃以上環境販售產品，並儘速食用完畢，若購買回來的粽子已經冷卻，務必充分加熱再食用。若是購買冷藏或冷凍的粽子，要注意冷藏溫度應控制在7℃以下，冷凍溫度應維持在-18℃以下，防止食物變質腐敗。

宜蘭縣衛生局抽驗端午節食品，查出「醃蘿蔔」含合法的防腐劑，卻未標示清楚，移請製造廠商所轄的台中市衛生局，依法開罰4萬元。圖／衛生局提供
宜蘭縣衛生局抽驗端午節食品，查出「醃蘿蔔」含合法的防腐劑，卻未標示清楚，移請製造廠商所轄的台中市衛生局，依法開罰4萬元。圖／衛生局提供

食品安全 防腐劑 衛生局 端午節 抽驗 宜蘭

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