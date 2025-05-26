基隆市天外天焚化廠委外操作合約明年到期，環保局正在推動興建營運移轉（ROT）案，基隆市議員何淑萍今天建議市府自行管理營運。基隆市長謝國樑說，目前在研議合約到期就重新招標，或先以短約延續，自行營運也會評估，並保證不會「唱空城計」，處理垃圾不會中斷。

基隆市議會召開定期會，今天是市長施政總質詢議程的第一天。何淑萍質詢時說， 天外天焚化廠目前的操作模式和委外操作管理，並成立監督委員會。委外營運合約明年3月26日到期，環保局委託顧問公司規畫整改方案。她參加3月召開的公聽會，認為顧問公司「並沒有明確方向」。

何淑萍建議市府可以參考台北市模式自行管理營運，因為現在的委外模式，市府對廢棄物處理價格、廢棄物進場數量、周邊道路損壞等回饋方式，市府都無法介入調整。

環保局長馬仲豪說，目前執行的是20年前簽訂的契約，「結構」無法調整，但在未來的合約，無論是回饋金、價格、進場量或外縣數處理量比例，都會納入整體評估報告中。至於自行營運還要跟顧問公司討論，人力、經費都要通盤評估。

謝國樑表示，市府正在評估合約到期後，就進行「比較大的案子」招商，還是透過短約先延續一下，等到更適合的時候再招標，兩者都有利有弊。

謝國樑認為，焚化廠由市府自行營運也可以，關鍵在適不適合？台北市可以，基隆能不能，可以再評估。至於會不會「唱空城計」？會不會中斷？，請議員和民眾放心，處理垃圾絕對不會間斷。