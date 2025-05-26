亞洲選手展技藝 台灣人魚暨水舞表演賽花蓮落幕

第3屆「台灣人魚暨水舞表演賽」昨天在花蓮遠雄海洋公園落幕，來自台灣、日本、韓國、香港、新加坡與菲律賓等共83名選手參賽；年僅11歲的台灣選手褚又寧奪得兒童組冠軍。

台灣自由潛水發展協會今天發布訊息表示，為期2天的競賽及演出，集結來自亞洲各地的優秀選手，展現水下藝術表演的豐富樣貌，也持續拓展人魚運動在台灣的深度與廣度。

今年比賽項目涵蓋個人人魚（公開男女子、青少年及兒童）、團體人魚與水下舞蹈，此次更首度結合水下舞蹈，規模更勝以往。在兒童組賽事中，11歲的台灣選手褚又寧奪冠，去年獲得第2屆台灣人魚表演賽兒童組第1名。

公開女子組由來自韓國的選手Yurim Seo封后，公開男子組則由菲律賓的Gian Jurado稱王，展現流暢穩定的水下控制力。

團體組有日、韓、港、台等共6組隊伍參加，其中，來自韓國的Love The Memory（KOR）團隊以全新的技術動作、整齊劃一的隊形與藝術美感奪得冠軍。

遠雄海洋公園行銷業務部總監鄧淳仁表示，去年將美人魚這項獨特的藝術表演職業化，希望能讓更多人看到人魚表演作為一種志向的可能，打造花蓮遠雄海洋公園成為全球人魚在台灣的一個「家」，也希望透過人魚演出讓更多人關注海洋環境。