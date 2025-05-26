宜蘭抽驗端午應景食品 「脆玉蘿蔔」涉標示不實

宜蘭縣衛生局針對端午節應景食品抽驗，其中醃漬蔬菜「脆玉蘿蔔」檢出含有合法使用的防腐劑苯甲酸，卻未在包裝上明確標示，涉及標示不實，已移請製造廠商所轄衛生局依法處辦。

衛生局指出，依據衛生福利部食品藥物管理署公告的「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，「苯甲酸」為可合法使用的防腐劑，有抑制細菌生長作用，一般常被使用在醃漬蔬菜等產品中，但使用時須嚴格遵守使用劑量及範圍，若違規添加或超量使用，可依「食品安全衛生管理法」處新台幣3萬元至300萬元罰鍰。

衛生局表示，包裝食品未依規定標示則可處3萬元至300萬元罰鍰，標示不實者，更可處4萬元至400萬元罰鍰。呼籲食品業者應遵守「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，正確使用食品添加物，並在包裝詳實標示產品成分，共同維護食品安全衛生與消費者健康。

衛生局指出，這次針對轄內超市、賣場、粽子店、乾貨店等販售場所及粽子製造業展開應景食品查驗工作，抽驗食品包含花生粒、栗子仁、粽子、乾香菇、蝦米、禽畜肉品、調味料（甜辣醬、辣椒醬、醬油膏等）共67件產品，檢驗項目有，農藥殘留、動物用藥殘留、防腐劑、硼酸、殺菌劑、漂白劑、著色劑及真菌毒素等。