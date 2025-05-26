觀光旺季到 6月1日起綠島港口車輛管制 警方加強取締違規

暑假是綠島觀光旺季，台東縣府今天宣布再次與警局合作啟動「旺季加強管制措施」，6月1日至9月30日止，船班抵達南寮漁港前後10分鐘，禁止汽機車輛出入港嘴，港區道路空間必須留給步行遊客，保障人行通行安全。

另方面，考量蘭嶼及綠島的旅遊人潮隨著氣候有逐漸升溫情形，因應旺季湧入大量人潮，台東警察分局表示，自5月端午連假前至8月底暑假結束，將常態性派遣警力登島支援交通疏導及執法，維持南寮、開元漁港周邊交通秩序，加強取締重點交通違規項目。

縣府交觀處前年起攜手警察局推動綠島南寮漁港人車分流管制，避免綠島旅遊遊客下船後穿梭汽機車的車陣中，減少人車爭道。交觀處指出，6月1日再度啟動「旺季加強管制措施」，管制船班抵達前後10分鐘的港口車輛出入，若違規停車，處新台幣600至2400元，為期4個月。

旺季交管啟動後，船班靠岸前後10分鐘內，禁止汽機車再進入港嘴，避免人車交雜；領貨或載貨的綠島汽機車，要等到行人人潮減少後再離開港口。