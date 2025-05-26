淡蘭山徑北北基宜大會師在宜蘭跑馬古道公園 3條路線徒步走

淡蘭古道自清代以來即為淡水廳通往噶瑪蘭廳（宜蘭）的重要山區通道，橫跨新北、北市、基隆及宜蘭，承載著兩百多年的歷史軌跡，也是台灣首條國家級綠道。今年「淡蘭百年山徑北北基宜會師」今年由宜蘭縣政府接棒主辦，選定具歷史意義的礁溪跑馬古道公園作為會師地點，結合徒步走3條路線，邀請大家感受山徑的文化厚度與生命力。

自2016年起，北北基宜4縣市攜手推動「會師」活動，每年輪流主辦，持續推廣淡蘭古道的保育、活化與文化觀光整合，已成為北台灣山徑推廣的合作典範。今年「淡蘭百年山徑北北基宜大會師及徒步走」共有兩場次、3條路線，時間訂6月7日及7月12日舉行，3條路線分別如下：

●場次一以跑馬古道為主，時間6月7日～

路線一：跑馬古道公園>德陽路>五峰路>礁溪香腸伯>跑馬古道入口>折返>忠孝路1巷>德陽路62巷>德陽路>跑馬古道公園，名額120人，報名網址，5月27日上午10時開放報名。

路線二：跑馬古道公園>德陽路62巷>忠孝路1巷>跑馬古道>石牌縣界公園（回程接駁車）>礁溪火車站>跑馬古道公園，名額40人，報名網址，5月27日上午10時開放報名。

●場次二淡蘭百年山徑徒步走，時間7月12日~

路線三：外澳火車站>接天宮>石空古道>龜山島瞭望台（北宜交界）>折返>石空古道>外澳火車站，名額40人，報名網址，6月30日上午10時開放報名。