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單車族環台必走花蓮193線 風災地震破損修復費近2億 明年4月完工

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮193縣道部分路段過去被颱風、地震接連破壞，縣府執行災後復建工程修復邊坡，總經費近2億元，預計明年4月底完工。圖／花蓮縣政府提供
花蓮193縣道部分路段過去被颱風、地震接連破壞，縣府執行災後復建工程修復邊坡，總經費近2億元，預計明年4月底完工。圖／花蓮縣政府提供

過去單車族環台必騎的花蓮193縣道，部分路段過去被颱風、地震接連破壞，縣府執行災後復建工程修復邊坡，總經費近2億元，今年3月開工後進度超前，預計明年4月底完工，提供鄉親安全用路環境。

縣道193號北起花蓮縣新城鄉三棧，南至花蓮縣玉里鎮新民，全長共計110.9公里，是目前台灣最長的縣道，及目前唯一全線均位在花蓮縣境內的南北向縣道。 

193線因為這條路比較窄也比較彎曲，除非是年節，平日車輛、人煙稀少，非常適合騎單車活動，所以有許多騎車環島的車友，也會選擇走這條路來取代車子較多的台9、台11。

縣府指出，193線在2023年遭受杜蘇芮、海葵颱風侵襲造成14、16處道路損害，加上2024年403強震及凱米颱風等天然災害，造成多處邊坡土石滑落。

縣府建設處長鄧子榆表示，修復工程總經費近2億元由行政院公共工程委員會負責，有一些路段有重複致災，導致災害再擴大。

縣長徐榛蔚提醒施工安全與品質兩者需並重，責成建設處等相關業務單位務必落實監督責任，尤其在極端氣候的風險下，地質及環境條件不穩定，復建工程技術難度高，近期又遭遇強降雨，將持續穩定推動工程進度，希望能儘速完工，早日恢復民眾用路權益。

花蓮193縣道部分路段過去被颱風、地震接連破壞，縣府執行災後復建工程修復邊坡，預計明年4月底完工。圖／花蓮縣政府提供
花蓮193縣道部分路段過去被颱風、地震接連破壞，縣府執行災後復建工程修復邊坡，預計明年4月底完工。圖／花蓮縣政府提供

騎車環島 花蓮 單車 公共工程

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