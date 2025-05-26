影／基隆「愛嶼搖滾」連2天三場地吶喊 累計逾16萬人次

「2025愛嶼搖滾音樂祭」繼前天「宇宙人」壓軸炒熱氣氛後，昨演出更是高潮迭起，由超人氣樂團「怕胖團」與亞洲指標樂團「傻子與白痴」壓軸登場，另有「甜約翰」、「Traveller旅人」、「靈魂沙發」、「紙鳶」等人氣樂團接力開唱，樂迷跟著音樂高舉雙手搖擺盡情舞動，昨晚嗨翻基隆港灣。2天三場地累計逾16萬2000人次刷新去年紀錄。

基隆港邊最Chill的的愛嶼搖滾音樂祭昨晚間落幕，今年由基隆市文化觀光局主辦的第二屆音樂祭，成功將基隆港灣打造成港都最有魅力的聽團熱點，從音樂舞台到市集攤位，人潮絡繹不絕，在海風中搖擺的樂迷，還是席地而坐聽團、拍照、享受在地美食，享受搖滾的音樂祭體驗。

「愛嶼搖滾限定市集」集結基隆在地文創品牌、風格小食與特色飲品受到歡迎。文化觀光局推出的「愛嶼卡」優惠計畫成功帶動商圈人流，串連基隆18家實體合作店家與38家電子優惠夥伴，不論是免費商品、買一送一或五折優惠，讓樂迷深入走進城市角落、消費體驗基隆在地好味道。文化觀光局表示，透過「愛嶼搖滾」不僅打造港灣音樂文化，更促進商圈經濟活絡，展現音樂節與城市共榮的創新模式。

首度舉辦全國校際音樂大賽，經全國徵選脫穎而出的前三名隊伍與基隆特別獎得主都有輪番登上舞台，來自基隆的學生樂團「單先生＆Varsam」，以一首寫給基隆的「基隆雨」唱出對家鄉的深情，讓不少觀眾感動。

文觀局長江亭玫表示，愛嶼搖滾不只是音樂祭，同時也是帶動基隆經濟與觀光重要的一環，開始規畫明年的活動，希望能有更多音樂人參與，讓「愛嶼搖滾」成為亞洲指標性的海港音樂祭，歡迎大家明年繼續來搖滾。活動訊息請關注基隆市文化觀光局官網及臉書粉絲專頁。