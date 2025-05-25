車道變成人行空間稱便…但走斑馬線要繞路 基市塗銷重畫

基市府推動「綠色生活路網」工程，將七堵區光明路、崇智街、開元路交叉路口，原來的車行空間改成人行空間後，原來的斑馬線未與人行動線對齊，造成不便。工務處考量安全，已塗銷原斑馬線，並畫設臨時斑馬線，讓步行空間更完善。

工務處長簡翊哲今天表示，光明路往北經八堵隧道通往基隆市區，往南經汐止、南港通往台北市、新北市，是當地重要聯外道路，汽、機車及公車車流量大，重車比例也高，鄰近還有學校及車站，因此列入綠色生活路網建置計畫，施工改善交通環境，提供更友善的通學、通勤人行空間。

在光明路、崇智街、開元路交叉路口，先前從崇智街要橫越光明路的行人，習慣繞行路口的人行彎道，前往斑馬線位置過馬路。現在因為原本的部分車道空間，已改成人行空間，未來的斑馬線也會調整。

基隆市議員曾怡芳說，人行道拓寬後，走斑馬線過馬路前像先要「繞路」，很不方便。市府規畫工程完工後，再統一刨鋪道路和調整斑馬線，但眼前已造成行人不便，促請工務處先畫設臨時斑馬線，降低爭議與潛在風險。

光明路人行道拓寬工程雖尚未完工，但光明路、崇智街、開元路交叉路口的人行空間，已開放民眾通行。工務處勘查後確認問題所在，已塗銷原來的斑馬線，並在更靠近崇智街人行道的位置，畫設新的斑馬線。

光明路、崇智街、開元路交叉路口，過去車道很「寬敞」，現在部分車道變成人行空間，車道縮減，有人抱怨從光明路右轉崇智街較不方便，過去路邊可以「違規」臨時停車，現在也不行了。