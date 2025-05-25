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花蓮搶攻暑期市場推大活動 與經典IP小王子聯名增亮點

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮8月將接下觀光署「觀光100亮點」值星主打城市，規畫七星潭、鯉魚潭、將軍府1936及富里稻草藝術季等觀光亮點。圖為七星潭風景區。圖／花蓮縣政府提供
花蓮8月將接下觀光署「觀光100亮點」值星主打城市，規畫七星潭、鯉魚潭、將軍府1936及富里稻草藝術季等觀光亮點。圖為七星潭風景區。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府瞄準暑假旅遊市場，搶先公布7、8月各大活動時間與內容，今年特別結合經典書籍IP「小王子」，聯名合作推出限定主題。花蓮8月將接下觀光署「觀光100亮點」值星主打城市，規畫七星潭、鯉魚潭、將軍府1936及富里稻草藝術季等觀光亮點，盼吸引遊客造訪。

「2025 TTE台北國際觀光博覽會(TTE)」於5月23日至26日在台北世貿一館舉行，縣府以「繁花盛開」為主題打造「花蓮館」，攜手縣內旅宿、旅行及伴手禮等業者，推銷許多限時優惠與獨家行程套票，搶攻國內旅遊市場。

縣府觀光處長余明勲表示，花蓮暑期活動包含持續到8月底的「2025曼波新城太平洋國際疊石藝術季」、7月12日至8月24日「知卡宣綠森林親水公園夏日戲水活動」、7月12日至8月10日「花蓮FUN暑假」、7月18日至20日的「花蓮縣南島聯合豐年節」、7月23日至27日的「花蓮夏戀嘉年華」、8月2日及23日的「星光音樂會」等。

余明勲指出，為落實低碳永續旅遊政策，鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具旅行，推出多項永續出遊優惠措施，10月31日前持電子票證可免費搭乘「台灣好行」暢遊花蓮；「台灣觀巴」在9月1日前享3折優惠，9月2日至30日則有2人同行1人免費方案。

花蓮8月將接棒成為觀光署「觀光100亮點」主打縣市，與經典IP「小王子」聯名合作，在鯉魚潭環潭步道、富里稻草藝術季會場、七星潭星光音樂會活動上，推出限定主題與旅遊元素，打造新亮點。

花蓮縣政府、旅遊業者參加國際觀光博覽會，盼藉由各大活動吸引遊客造訪花蓮。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府、旅遊業者參加國際觀光博覽會，盼藉由各大活動吸引遊客造訪花蓮。圖／花蓮縣政府提供

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