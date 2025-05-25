宜蘭蘇澳觀光系列活動嗨翻天 最大獎抽價值12萬元1兩黃金

宜蘭蘇澳鎮夏季觀光系列活動即將登場，讓人最期待的是「抽黃金」，鎮公所為鼓勵消費，民眾只要在合作店家消費集滿3個戳章，就有機會抽中最大獎1兩黃金，其他亮點活動還有狂歡潑水節、冷泉音樂會、海洋嘉年華、民歌音樂饗宴等，歡迎遊客到蘇澳參與活動，拜媽祖、吃海鮮。

黃金價格節節高升，蘇澳鎮觀光系列活動由「抽黃金」打頭陣，5月30日至9月26日只要在蘇澳鎮的活動合作商家消費滿百，集滿3個活動戳章（活動專用印章），就有機會抽中最大獎1兩黃金，市價約12萬元，另有iPad mini、Apple Watch、煙波飯店住宿券等好獎，消費越多，中獎機會越高。

「狂歡潑水節」7月12日登場，下午3時在蘇澳火車站前集結創意踩街，踩街路段為蘇澳中山路一段（中正路至中原路口），路段全長600公尺，民眾可憑2張發票在現場兌換水槍，限量200支，蘇澳冷泉園區大眾池當天免費入場。

緊接著7月13日傍晚展開「冷泉音樂會」在蘇西社區活動中心旁開唱，邀請翁立友、曾瑋中、吳盈靜等歌手開唱，另外請到萬花筒兒童劇團演出。

8月2日「海洋嘉年華」在南方澳豆腐岬舉行，白天進行多項水上運動賽事，傍晚之後邀請創作樂團接力演唱，包括「抒天弗」創作嘻哈團體、「帕拉斯」搖滾流行男團、「DIZLIKE」日系搖滾女立天團，壓軸演出由「旺福樂團」擔綱。

喜歡民歌朋友不可錯過9月27日在蘇澳蜡藝蜡筆城堡舉行的「民歌音樂饗宴」，卡司包括羅吉鎮、李明德、南方二重唱、王中平、周治平等民歌手獻唱。