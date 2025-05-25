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寵物銀行遭控不當飼養 水柱射狗？基市府：互咬受傷

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
市府表示，獸醫師檢查犬隻為咬傷，受傷時間點是餵食期間，監視影像並沒有以水槍沖狗及導致流血的具體事證。圖／基隆市政府提供
市府表示，獸醫師檢查犬隻為咬傷，受傷時間點是餵食期間，監視影像並沒有以水槍沖狗及導致流血的具體事證。圖／基隆市政府提供

民眾檢舉基隆寵物銀行不當飼養，以加壓水柱打掃時對狗舍猛射，有狗因疼痛驚慌逃出，經愛媽協助追回發現受傷，疑因長時間飢餓，搶食時仍流著血。

市府說，經調監視器沒有以水槍沖狗及導致流血具體事證，受傷是因互咬所致，將持續調查。

5月7日下午4時，有民眾及動物保護人士進入犬舍參觀，事後向市府檢舉指出，A棟犬舍一名管理員清理狗舍用加壓水柱猛烈沖射，當時有狗隻因被強烈水柱擊中，疼痛逃出。後來愛媽協助追回，當參觀人員再次進入時，發現該黑犬鼻頭流血、盆中與地上皆沾有血跡，仍狼吞虎嚥地吃著帶血的飼料，質疑不當飼養。

台灣動物共生聯盟要求懲處失職工作人員，調查並改善寵物銀行內部管理，建立符合動物福利標準之收容制度。議員張之豪說，根據檢舉影片管理員手上拿高壓水柱，射在狗身上不只是破皮，要求市府調查有無疏失，且有狗已瘦成「皮包骨」，應檢討改善。

產發處說，李姓管理員清掃犬舍時黑犬逃脫，由另名張姓管理員帶回，黑犬逃脫及返回時皆未見出血，是在餵食時導致，非因李打掃造成，獸醫師檢查是咬傷，監視影像也沒有以水槍沖狗導致流血的具體事證，李已先調離現職，將持續調查。

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