基隆「愛嶼搖滾」首日High翻基隆港 人氣樂團接力熱唱

「2025愛嶼搖滾音樂祭」今在基隆國門廣場、海洋廣場熱力開唱，活動升級三大舞台、匯聚超過40組人氣樂團，開唱首日雖遇大雨，但仍吸引大量人潮，晚上現場氣氛熱烈，充滿搖滾風，與台下樂迷熱情互動。

今晚有公館青少年、固定客、溫室雜草、宇宙人等人氣樂團接力熱唱，吸引大批粉絲擠爆主舞台，明（25日）將由超人氣樂團「怕胖團」與亞洲指標樂團「傻子與白痴」輪番登場，將再掀高潮。

今年邁入第二屆的愛嶼搖滾，活動升級三大舞台、匯聚超過40組人氣樂團，去年吸引近8萬人次參與，今年不僅擴大規模，卡司陣容全面升級，首日白天和晚上已有7萬人次。

基隆市文化觀光局長江亭玫表示，擁有海港地景、山海交錯風貌的基隆，近年來逐步累積出屬於這座城市的文化能量與青年創意氛圍，「愛嶼搖滾音樂祭」以海為舞台、以山為背景，結合音樂、市集與在地產業，打造港都音樂祭體驗。

文觀局推出「愛嶼卡」商家合作行銷計畫，24、25兩日持愛嶼卡實體卡，即可至18家合作店家享有免費商品兌換，或指定商品買一送一，或消費五折等不同優惠；現在加入基隆市政府官方Line帳號還可以獲得愛嶼卡電子優惠券，使用期限至今年12月31日，38家合作店家提供至少95折優惠，或消費滿額抵等折扣。