「基隆塔」高空文化書店開幕 結合閱讀、氣味與蔬食

「基隆塔」4樓的「遠見人文空間｜鳶 Milvus」，以全新品牌概念打造結合閱讀、氣味、蔬食與在地選品的高空文化書店，今天下午開幕，重新定義城市閱讀體驗，也為基隆增添一處融合美學與多重感官的場域。

書店採策展式選書風格，主題涵蓋人文、設計、心理、生活風格等，並進一步導入蔬食餐點、草本調飲、氣味裝置與在地選品。空間設置「氣味蒸餾製造所」，以天然植物精油調製代表基隆的氣味，邀請民眾透過嗅覺重新連結土地與記憶；夜間則與知名風味酒吧「發琴吧」合作，推出港口限定草本飲品，打造專屬基隆的夜間文化景緻。

市長謝國樑出席啟用儀式時表示，早在基隆塔完工初期，便決定透過書香氛圍為此空間注入文化靈魂，期盼打造出屬於基隆的書香城市。如今升級後的「鳶 Milvus」不僅保有書店機能，更加入輕食與飲品服務，讓市民與旅人能在舒適氛圍中閱讀、交流，展現港都人文魅力。

謝國樑感謝文化觀光局的努力，盼望透過這個文化空間吸引更多國內外旅客，讓基隆塔成為文化與觀光交會的重要據點。

遠見雜誌社長兼哈佛商業評論執行長楊瑪利說，遠見人文空間自設立以來，始終肩負推動閱讀風氣與文化美學的任務。2.0版的人文空間以基隆市鳥「黑鳶」為靈感，命名為「鳶 Milvus」，象徵自由飛翔與高空俯瞰的視野，也寓意基隆塔作為國際郵輪港門戶的文化定位。