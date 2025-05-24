影／擱淺鈺洲啟航輪工作平台船突斷纜漂流 野柳漁民憂心

去年擱淺在新北野柳的陸籍「鈺洲啟航輪」今原本進行卸除橋式起重機工程，卻因上午鋒面過境豪大雨，海象不佳，導致一艘工作平台船突然斷攬，而後擱淺在野柳岬角周邊，引發漁民緊張。航港局表示，船上面沒有油，並無汙染的問題，也沒人受傷，目前無危險疑慮。

今天上午基隆、北海岸出現豪大雨，雨量相當驚人，海象惡劣。大陸籍「鈺洲啟航輪」去年10月29日出基隆港後失去動力，10月31日擱淺野柳岬海岸，油料外洩危機威脅基隆、北海岸，直至今年1月才抽除全部逾280噸殘油，化解野柳北海岸地區海洋汙染危機。

今天上午一艘工作平台船因湧浪太強導致斷纜，擱淺於野柳岬角周邊呈半漂浮狀態，經與航港局聯繫，已有兩艘拖帶船於周邊待命並監控，航港局將視情況及必要性召開緊急會議，並回報交通部。

因工作平台船擱淺在野柳岬角周邊，引起漁民緊張，擔心漂流出去撞擊漁船，甚至油汙造成漁港汙染。

航港局北部航務中心主任何文智說，這艘工作平台船昨天到場要做為卸除「鈺洲啟航輪」橋式機放置的平台船，今天上午海象不佳造成斷纜有漂流的情況，前段淺灘擱淺，約有2米左右。