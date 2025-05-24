台東池上竹筏季 全台逾20支隊伍下水划很大

今年邁入第24年的台東縣池上鄉竹筏季活動今天起一連兩天於大坡池國家濕地風景區舉辦，活動項目包含竹筏直道競速300M賽、水上竹筏拔河賽，吸引全台超過20支隊伍參加。鄉長林建宏表示，竹筏季已成為池上代表特色，未來只會愈來愈精彩。

鄉長林建宏表示，一個活動能維持24年非常不容易，這是從中央到地方的努力，竹筏季不僅是傳承，更是文化特色，甚至成為池上的觀光特色活動之一，未來只會愈來愈精彩，愈來愈多人聚集池上，認識池上一草一地和豐富人文歷史。

「2025池上划很大竹筏季」在大坡池舉行，早上舉辦祈福儀式及在地阿美族傳統舞蹈演出後，活動正式揭幕，林建宏、議員陳宏宗及機關首長代表出席，現場也規畫特色市集、闖關遊戲、美食攤位及傳統童玩體驗活動，讓大朋友小朋友都能好吃好玩。

重頭戲竹筏直道競速300M賽，吸引全台超過30支隊伍參加，多支團隊除了參與傳承竹筏獨特的文化，更重要的是爭奪冠軍寶座，池畔吸引加油團和遊客位選手加油打氣，氣氛高潮迭起。為了安全起見，主辦單位也安排水上救生人員維護安全。

「今年一定要拿下冠軍。」去年獲得亞軍的選手霸氣說，他們準備半年了，團隊默契已經好到不行，冠軍非他們莫屬。另池上國中3年級選手有信心的說，這是他們的故鄉，沒有隊伍比他們更熟悉這環境，冠軍獎盃一定留下來。