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台東長濱轉型創生聚落 國發會點名示範起點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

為展現地方創生的魅力，國發會選定台東長濱鄉為創生廊帶試點，攜手台東縣政府於5月24、25日舉辦《自然醒慢活祭－淨心慢旅行》，以系列活動引導民眾在自然與文化交會中，感受土地生命力。

國發會介紹，主打活動「百人晨曦瑜伽」於長濱國中清晨登場，在地瑜伽老師Monkey和Nelly帶領參與者面朝太平洋、背倚海岸山脈，透過呼吸與伸展迎接晨光，開啟身心靈的淨化之旅。

長濱位處山海之間，自然景觀與部落文化豐富，是東海岸具潛力的創生場域。國發會表示，希望透過活動帶動觀光、青年返鄉與永續發展，讓長濱成為能吸引人停留與生活的聚落。

系列活動將持續至秋季，包括金剛大道的「搖擺花海」、結合音樂與文化的「台東最美星空」觀星體驗。花海隨風搖曳，成為打卡熱點；星空音樂會則讓旅人沉浸在無光害夜空與樂聲中，打造身心療癒之旅。

國發會指出，地方創生不只是活動辦理，更是結合文化、社區與地方品牌的日常實踐。未來將持續與地方合作，推動更多在地行動，讓青年與社區、旅人與土地建立更深連結，實現人人參與的創生生活。

國發會 台東

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