影／基隆寵物銀行遭控高壓水柱射傷狗？市府查非水柱而是狗互咬

民眾檢舉基隆市寵物銀行一名管理人員疑不當飼養，以高壓水柱打掃時對狗舍猛射，有狗因疼痛驚慌逃出，經愛媽協助追回發現受傷，疑因長時間飢餓搶食時仍流著血。市府說，經調監視器並沒有以水槍沖狗及導致流血具體事證，受傷因為互咬所致，將持續調查，並將不再使用加壓水槍。

5月7日下午4時有民眾及動物保護人士進入犬舍參觀，愛狗人士向市府檢舉指出，A棟犬舍一名管理員清理狗舍方式為站在外頭用高壓水柱對內猛烈沖射，當時有狗隻因被強烈水柱擊中，顯見疼痛而驚慌逃出。他們通知B棟管理員並追出查看，該狗拚命吃飼料。

後來愛媽協助追回，當參觀人員再次進入時，該犬鼻頭流血、盆中與地上皆沾有血跡，牠卻仍狼吞虎嚥地吃著帶血的飼料，質疑內部設施存在安全隱患、不當飼養。

台灣動物共生聯盟指出，民眾目睹工作人員以高壓水槍噴射，狗隻驚慌逃逸，逃逸犬隻後經愛媽協助追回，在搶食時已受傷流血。要求懲處失職工作人員，調查並改善寵物銀行內部管理，建立符合動物福利標準之收容制度。

議員張之豪說，根據檢舉影片管理員手上拿的是高壓水柱，用來洗車可清除汙漬，但如果射在狗身上不只是破皮，要求市府調查管理員有無疏失，且有狗已瘦成「皮包骨」，要求市府改善。

市府產發處說明，當時李姓管理員正清掃犬舍，一隻黑犬不慎逃脫，由另名張姓管理員協助將犬隻帶回；黑犬於逃脫及返回時，於地面及鼻吻部皆未見出血，犬隻受傷並不是因為李打掃造成。

市府表示、 獸醫師檢查犬隻推斷為咬傷所致，經調閱監視器受傷時間點是餵食期間。影像並沒有以水槍沖狗及導致流血的具體事證，李員已先調離現職，動保所將持續展開調查。

市府並說，已重新評估加壓水槍使用時機，過去因犬舍部分排水管高於地坪，須用加壓水槍協助清洗，但已完成地坪改善工程，未來清潔打掃時將不再使用加壓水槍；對於管理員的清潔打掃餵食作業，將落實管理規範並強化動物保護觀念。