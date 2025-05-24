鐵人、路跑...台東每年辦逾10大場次 議員促收「場地費」

台東縣每年舉辦逾10場次大型鐵人及路跑賽事活動，但縣府不收場地費用的情況下，民間主辦方卻要警力支援交管及維安，造成原本警力不足的情況下，勤務調度更吃緊。議員促請縣府解決警力不足及收取活動規費辦法。縣長饒慶鈴表示，將研議評估。

饒慶鈴表示，警消人力不足，縣府每年向中央爭取，但中央絕對不可能補足，就算有增加人數，也都優先派發6都，因此，為避免因活動造成警力調度困擾，目前所有大型活動，都以義警來取代正式警力，讓第一線員警勤務回歸正常化，並持續向中央要人。

民間鐵人三項及路跑等大型賽事活動，每年在台東舉辦場次就超過10場，數千選手及其眷屬帶來的光觀效益就好幾億元，不過，在沒有繳交任何場地費用下，卻常需要警力支援交通管制及維安秩序，造成全縣僅1014名的警力，不僅勤務調度吃緊，甚至休假必須調整。

議員陳志峰於縣政總質詢時提出表示，其他縣市有民間辦理大型活動時，都會收取規費，就算沒有，也會提供茶水及餐點給支援的警消人員，但他發現在台東辦理活動的公司廠商或社團，錢賺了就拍拍屁股走人，甚麼都不用出力，民物力要機關支援，這是很不合理。