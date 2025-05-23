又是缺電？花蓮一夜停電逾9千戶 台電找出原因了

花蓮新城、秀林鄉今晨多次停電，冷氣、電扇都不能用，不少民眾睡到一半被熱醒，抱怨連連。台電查出原因，是北埔變電所一處保護電力的「比壓器」劣化故障造成，已緊急調度電力，約40分鐘後全數復電完成。

核三廠才剛除役，全台邁入非核家園，沒幾天花蓮就發生近萬戶停電，鄉民不免聯想是否「缺電」？台電花蓮區營業處表示，並非缺電，而是北埔二次變電所一處電力保護設備的配件「比壓器」劣化故障，無法正常作動造成。

台電花蓮區營業處說明，比壓器是用來保護電源線的配件，一旦電線因雷擊或壞掉就可即時偵測，隔離故障區間，減少停電的範圍和戶數。

比壓器一般使用年限為30年，年限屆滿前一年會汰換，今晨故障的比壓器從97年用到現在已經約27年，接近汰換年限，應是長期風吹日曬雨淋而劣化故障，造成反覆跳電，台電立即派員查修並關掉比壓器，並調度電力逐步恢復供電，昨晨零時57分全數復電，共影響新城、秀林鄉9538戶。

新城鄉民代表傅緯豪說，今晨停電接到不少民眾電話，詢問到底怎麼了，希望台電能能穩定供電，讓老百姓在炎炎夏日讓民眾有冷氣可以吹。